Dariel Severino, premio de la Asociación de Periodistas por sus «reportajes originales»

Dariel Severino llegó a la redacción de El Diario Montañés en julio. Comenzó su andadura periodística con muchas ganas de aprender, pero había aspectos ... que ya traía como experiencia. Dominaba el lenguaje digital. Las redes sociales y las noticias audiovisuales eran su punto fuerte. Y no por eso dejó de lado el papel. A lo largo de los dos meses como redactor en este periódico, Severino ha recorrido toda Cantabria en todos los formatos. En bici con un reportaje desde Ontaneda hasta El Astillero, en Santander con un micrófono en mano y muchas preguntas a pie de calle, al ritmo de la música en conciertos y festivales o en la playa durante los días de más sol del verano.

La versatilidad y la capacidad de adaptarse a los diferentes formatos son dos de las cualidades que ha destacado el jurado que la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) del trabajo del periodista. Consideran sobre las informaciones del redactor que «tanto los textos, como los audiovisuales presentados, son originales, bien escritos, con un lenguaje que llega a los jóvenes». Una forma de periodismo que permite actualizarse y que tiene como resultado, noticias «amenas con una forma de narrar cercana cuando es para las redes sociales y más formal, cuando se incluyen en las páginas del periódico, distinguiendo el medio y el público al que va dirigido».

Micrófono en mano, el redactor recorrió la actualidad de la región pasando por muchas de las distintas secciones. Su primera información fue sobre el tiempo que, en la Comunidad en pleno verano, es controvertido. También informó sobre deportes, con una pretemporada del Racing de Santander marcada por el encuentro ante el Cagliari Calcio, «histórico club de la Serie A italiana». Viajó, a través de la mirada de distintos cántabros, hasta Pamplona para vivir un San Fermín diferente. Y esperó a la tan ansiada llegada de los niños saharauis a la región. Pero también descubrió a los cántabros las últimas novedades en internet y acercó a los lectores habituales a las tendencias que siguen los nativos digitales en las redes sociales. Todo ello, con la vocación de la información y el rigor periodístico por bandera.

El galardón se entregará el viernes 7 de noviembre a los tres premiados en la sede de la Asociación de Periodistas de Cantabria

Severino, que es graduado en Periodismo y actualmente cursa el doble grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea del Atlántico, recibirá el próximo viernes, 7 de noviembre, el galardón junto a otros dos estudiantes que han sido también reconocidos por sus inicios en los medios de la región. El primer accésit ha sido para Maximiliano Pedroza Muñoz, estudiante del Grado en Periodismo también en el Atlántico, por su periodo de prácticas en Arco FM durante los meses de julio y agosto. Sobre su trabajo, la APC ha destacado «el gran dominio de las redes sociales y del lenguaje deportivo, así como su conocimiento del mundo del deporte». Y el segundo accésit fue para Carlota Cerdán Cotelo, estudiante de cuarto curso de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche y autora de varios reportajes publicados en El Faradio sobre los que el jurado ha subrayado «su enfoque original, con una forma de contar fresca y bien escrita».