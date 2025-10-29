El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Daniel Severino comenzó su etapa como redactor en El Diario Montañés en julio de 2025. DM

Dariel Severino, premio de la Asociación de Periodistas por sus «reportajes originales»

El jurado ha destacado «el alto nivel» de los ocho estudiantes que se han presentado al primer Premio de Prácticas de Cantabria

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Dariel Severino llegó a la redacción de El Diario Montañés en julio. Comenzó su andadura periodística con muchas ganas de aprender, pero había aspectos ... que ya traía como experiencia. Dominaba el lenguaje digital. Las redes sociales y las noticias audiovisuales eran su punto fuerte. Y no por eso dejó de lado el papel. A lo largo de los dos meses como redactor en este periódico, Severino ha recorrido toda Cantabria en todos los formatos. En bici con un reportaje desde Ontaneda hasta El Astillero, en Santander con un micrófono en mano y muchas preguntas a pie de calle, al ritmo de la música en conciertos y festivales o en la playa durante los días de más sol del verano.

