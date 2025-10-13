El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La declaración como investigado del exdirector de la oficina y la esperada decisión sobre la fianza

«Ya no deberían tardar los escritos de acusación», dicen fuentes del caso, que explotó en febrero del año 2020

Daniel Martínez
Álvaro Machín

Daniel Martínez y Álvaro Machín

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:09

En la lista de investigados por la presunta estafa en Novo Banco figuraban en abril –según el último artículo de este periódico– la entidad, Jacobo ... Vidal y varios de sus familiares (aunque todo indicaba que la mayoría, puede que todos, iba a dejar de estarlo). De ese grupo salieron algunos de los exempleados de la oficina, pero en él ingresó el que fuera director de la sucursal. La principal novedad desde entonces ha sido, justo, la declaración del exdirector, a finales de septiembre. Fuentes del caso indican que negó tener relación con los productos derivados y aseguró que sus funciones se correspondían, básicamente, con las de un director comercial. De hecho, según estas fuentes, achacaba la responsabilidad de haber verificado las operaciones a la cajera, la empleada de más bajo rango (que ya no figura en la lista de investigados). «Y llamó la atención –relatan– la tibieza de los representantes del banco durante el interrogatorio frente a la agresividad que han tenido en otras ocasiones».

