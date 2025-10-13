La declaración como investigado del exdirector de la oficina y la esperada decisión sobre la fianza

En la lista de investigados por la presunta estafa en Novo Banco figuraban en abril –según el último artículo de este periódico– la entidad, Jacobo ... Vidal y varios de sus familiares (aunque todo indicaba que la mayoría, puede que todos, iba a dejar de estarlo). De ese grupo salieron algunos de los exempleados de la oficina, pero en él ingresó el que fuera director de la sucursal. La principal novedad desde entonces ha sido, justo, la declaración del exdirector, a finales de septiembre. Fuentes del caso indican que negó tener relación con los productos derivados y aseguró que sus funciones se correspondían, básicamente, con las de un director comercial. De hecho, según estas fuentes, achacaba la responsabilidad de haber verificado las operaciones a la cajera, la empleada de más bajo rango (que ya no figura en la lista de investigados). «Y llamó la atención –relatan– la tibieza de los representantes del banco durante el interrogatorio frente a la agresividad que han tenido en otras ocasiones».

En estos años Febrero de 2020 Jacobo Vidal lleva el caso ante la Justicia

Octubre de 2020 Novo Banco llama a varios clientes para alcanzar acuerdos. Se cierran pocos y la entidad deja de llamar

Noviembre de 2020 Vidal declara y viene a decir que Novo Banco sabía qué estaba ocurriendo. La entidad lo niega

Octubre de 2021 Se conoce un informe en el que Hacienda habla de fallos en los controles obligatorios y que eso podría derivar en delito de blanqueo

Desde entonces Declaraciones, informes interminables y a vueltas con la fianza de 19 millones impuesta a Novo Banco

Todo, mientras sigue sin resolverse uno de los asuntos clave. La fianza de 19 millones que se le impuso a Novo Banco. Tras presentar un autoaval que finalmente fue rechazado, la entidad presentó otro de su filial de banca electrónica, algo con lo que las defensas de los afectados no están de acuerdo. La jueza debe resolver eso y otra petición para elevar esa fianza de 19 a 22 millones. O sea, que toca seguir esperando, aunque fuentes cercanas al proceso explican que, en vista a una posible resolución desfavorable a su aval actual, les consta que «Novo Banco está pidiendo avales». Una opción que cobra peso –dicen en este sentido– es que finalmente avalara la firma matriz del propio Novo Banco (que es un banco portugués), lo que supondría contar con la garantía del Banco Central Europeo.

Es un asunto complicado. Todo ocurre en pleno proceso de venta de Novo Banco a un grupo francés, con el temor a que se admita una posible reestructuración y entrada en quiebra. Para hacerse una idea de lo complejo de la situación, el negocio de Novo Banco en España se vendió hace tiempo a Abanca, pero las defensas desconocen el contenido concreto de esa operación. Saben que la firma como tal (Novo Banco en España) se ha extinguido. Y también que Abanca –explican– «está reclamando pagos de préstamos» de esta etapa anterior. Por eso, no entienden que «Abanca no figure como responsable civil subsidiario».

Con muy pocas declaraciones pendientes, fuentes del caso creen que «ya no deberían tardar los escritos de acusación». Pero nadie se aventura a poner fechas.