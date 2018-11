El PP denuncia otro retraso del Gobierno de Cantabria en la presentación de los presupuestos María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP de Cantabria / DM . Cantabria La dirigente de los Populares, Sáenz de Buruaga, explica que el bipartito PRC-PSOE ha vuelto a incumplir su obligación legal de remitir el presupuesto al Parlamento antes del 31 de octubre y exige que aclare «cuál es esta vez la excusa» DM . Santander Jueves, 1 noviembre 2018, 10:32

El Partido Popular ha denunciado este jueves que «el Gobierno de Cantabria ha vuelto a incumplir, como ya ocurrió el año pasado, con su obligación legal de remitir el presupuesto al Parlamento antes del 31 de octubre» y le ha exigido que aclare «cuál es esta vez la excusa».

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que el Gobierno de coalición PRC-PSOE ha hecho una costumbre del incumplimiento de la Ley de Finanzas, que establece que los presupuestos deben llegar al Parlamento antes del 31 de octubre.

«No sabemos cuál es la excusa y la disculpa esta vez. No sabemos en qué asunto más importante puede estar volcado este Gobierno, porque el presupuesto –ha añadido- es la Ley más importante de la comunidad», ha afirmado. Para la dirigente popular, este nuevo retraso es difícil de entender salvo que se esté produciendo «un nuevo episodio de luchas de poder entre socialistas y regionalistas». Si no es así, ha añadido, la única explicación es la desidia de un Gobierno que no funciona y que ha demostrado que su última prioridad son los cántabros.

La presidenta del PP ha advertido también de que «se está produciendo una doble burla al Parlamento», porque el presupuesto no se ha presentado volviendo a forzar los plazos parlamentarios sin ninguna explicación y, al mismo tiempo, los consejeros están haciendo ya propaganda electoral con sus cuentas. «¿Si todos saben lo que les toca, por qué a 31 de octubre no lo han presentado?», ha apostillado.