«Con los derechos de las mujeres no se negocia»

Medio millar de personas se concentra en Santander en respuesta a la llamada de las mujeres de Andalucía y el riesgo de retroceso en las políticas de igualdad

Medio millar de personas han secundado este martes la concentración convocada en Santander por la Comisión 8 de Marzo para apoyar a la asociaciones feministas de Andalucía y rechazar que algunos partidos políticos negocien con los derechos de las mujeres.

En esta movilización, que se ha desarrollado también en otras ciudades españolas, los participantes han reclamado que no se dé 'ni un paso atrás' en los derechos que las mujeres han conseguido a hasta ahora y que éstos no se «negocien» a la hora de alcanzar pactos de gobierno como el de Andalucía, entre PP, Cs y Vox.

Quienes se han sumado a esta concentración han cortado la calle Calvo Sotelo de Santander, justo en frente de la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, y han coreado consignas como 'Nuestros derechos no se negocian', 'Ni un paso atrás en igualdad y diversidad' o 'Fuera machistas de las instituciones'.

Muchos asistentes también han portado banderas arcoiris del colectivo LGTB y carteles con lemas como 'No habrá paz sin igualdad', 'Ni un paso atrás en igualdad', 'Nuestros derechos no se negocian', 'El Gobierno no pacta nuestros derechos' o 'Ni nos rendimos ni retrocedemos'.

La concentración, a la que han asistido representantes de diferentes partidos políticos, ha estado encabezada por una pancarta de la Comisión 8 de Marzo de Cantabria con el lema 'Ni un paso atrás en nuestro derechos'.

La portavoz de esta entidad, Ana Bolado, ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación que esta concentración es «una respuesta a la llamada de las compañeras andaluzas» tras el pacto en esa comunidad de PP, Cs y Vox.

«No vamos a consentir ni un solo retroceso en las políticas de igualdad y en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres«, ha enfatizado Bolado, que ha reivindicado que »ha costado muchísimo esfuerzo« tener las actuales leyes como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Y ha rechazado que ésta pueda ser objeto de negociación por algunos de partidos que van a gobernar en Andalucía cuando, ha recordado, «votaron en el Congreso a favor de esta ley». «En un país democrático no nos podemos permitir ni un retroceso» en esta materia porque, «si lo hacemos, pondremos en peligro a muchas mujeres, muchas jóvenes y muchas niñas, que somos la mitad del país».

Por su parte, la presidenta de la Asociación Consuelo Berges, María Ángeles Ruiz-Tagle, ha asegurado que las asociaciones feministas «no vamos a tolerar ni un paso atrás en los derechos de las mujeres».

«Hemos avanzado durante muchos años y con muchos obstáculos y no vamos a tolerar ir hacia atrás, que lo sepa todo el mundo», ha advertido Ruiz-Tagle, que ha criticado que en estos momentos haya quienes «atrasan y obstaculizan» los derechos de las mujeres.

Por ello, ha hecho un llamamiento «fuerte» a las mujeres, los hombres y los jóvenes a que se movilicen el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para que los políticos entiendan que «los derechos de las mujeres no se negocian».