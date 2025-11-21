El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Contenido intervenido en el registro de la vivienda de los detenidos. Policía Nacional
Santander

Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña

La Policía Nacional encontró en el interior de su vivienda 95,6 gramos de hachís, 150,64 gramos de cocaína, armas, defensas extensibles, machetes, navajas, casi un centenar de décimos de lotería y cerca de 6.000 euros en efectivo

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:19

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en Santander que manejaban cuatro miembros de una misma familia, tres hombres y una ... mujer.

