Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en Santander que manejaban cuatro miembros de una misma familia, tres hombres y una ... mujer.

Ante la sospecha de que en una vivienda del barrio de Cazoña se podía estar vendiendo droga, los agentes iniciaron una investigación en el entorno de la casa, así como de las personas que residían dentro. Los datos recabados permitieron demostrar que los cuatro moradores se dedicaban a la venta y distribución de cocaína y hachís y que el trajín de gente entrando y saliendo de la casa se debía a la compra de droga.

Con indicios suficientes, durante la madrugada del pasado 12 de noviembre, una vez concedida la autorización judicial, los agentes de la Policía Nacional entraron en la vivienda para detener a los cuatro miembros de la familia, además de intervenir pruebas que constataron la actividad ilícita. «Para la realización del registro se contó con la colaboración del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, que ejecutó la entrada, garantizando la celeridad en la actuación y la seguridad de todos los implicados», señala la Policía Nacional en un comunicado.

El juez decretó el ingreso en prisión del cabecilla del grupo, el varón de mayor edad

Durante el registro, los agentes intervinieron 95,6 gramos de hachís, 150,64 gramos de cocaína, armas de aire comprimido (una pistola y una escopeta), defensas extensibles, machetes y cuchillos de grandes dimensiones, numerosas navajas, casi un centenar décimos de lotería, prismáticos, un peso para medir la droga, un cuaderno donde iban anotando los movimientos y casi 6.000 euros en efectivo.

A la vista de las evidencias obtenidas, tanto en las primeras fases de la investigación, como en su explotación operativa, los agentes procedieron a la detención de estas cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladadas hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Finalizado el atestado, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial, donde se decretó el ingreso en prisión para uno de ellos, el de mayor edad y cabecilla del grupo. El resto de la familia fue puesta en libertad con cargos.

Con esta operación policial se ha logrado desmantelar un foco negro de venta y distribución de sustancias estupefacientes «al menudeo» que se desarrollaba en un barrio de Santander.

La Policía Nacional recuerda a los cántabros que dispone de un correo electrónico: antidroga@policia.es, para denunciar este tipo de delitos, garantizando siempre el anonimato, la seguridad y la máxima confidencialidad con los informantes.