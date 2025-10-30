Detenidos dos hombres por robar la recaudación de las máquinas de autolavado de cuatro gasolineras

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres de 29 años de edad, como presuntos autores de robos en máquinas de autolavado de ... coches ubicados en gasolineras de varios puntos de la región. Una operación que la benemérita ha bautizado como 'Nagueta', y en la que se inicia la investigación tras detectar la reiteración de denuncias por el forzado de las cajas de recaudación en cuatro estaciones de servicio de la región.

En un comunicado, la Guardia Civil explica que los presuntos autores de los hechos acudían a las gasolineras y procedían a forzar los cajetines de recaudación de las máquinas. Asimismo, también se les imputa la sustracción de un vehículo con el que se desplazaban para cometer los robos localizados en los términos municipales de Camargo, Villaescusa, Los Corrales de Buelna y Riotuerto. Además, a uno de estos dos varones, se le considera presunto autor de otro robo con fuerza en un trastero de Santa Cruz de Bezana.

La investigación

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de una serie de denuncias por robos en máquinas de autolavados de diferentes estaciones de servicio. Tras analizar los sucedido, se evidenció que en los desplazamientos a las estaciones de servicio se había utilizado un vehículo sustraído en una empresa de alquiler del término municipal de Camargo, tras forzar el portón del establecimiento.

Averiguada la identidad de los presuntos autores de estos hechos, se procedió a la localización y detención de los dos hombres, esclareciéndose cuatro robos en estaciones de servicio y la sustracción del vehículo. A uno de ellos, además se le encontraron diferentes efectos que habían sido robados en un trastero de Santa Cruz de Bezana el pasado mes de septiembre, recuperando lo sustraído.