Una patrulla de la Guardia Civil en una de las gasolineras que se han atracado. Guardia Civil

Detenidos dos hombres por robar la recaudación de las máquinas de autolavado de cuatro gasolineras

La Guardia Civil les imputa, además, la sustracción de un vehículo en una empresa de Camargo con el que acudieron a cometer los delitos

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:50

Comenta

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres de 29 años de edad, como presuntos autores de robos en máquinas de autolavado de ... coches ubicados en gasolineras de varios puntos de la región. Una operación que la benemérita ha bautizado como 'Nagueta', y en la que se inicia la investigación tras detectar la reiteración de denuncias por el forzado de las cajas de recaudación en cuatro estaciones de servicio de la región.

