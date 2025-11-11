El día después de la Gran Recogida: «La gente está muy sensibilizada»

Con la sensación de que solamente se ha hecho una parte del trabajo, Gema Díaz, presidenta del Banco de Alimentos en Cantabria, ha agradecido tanto ... el esfuerzo de los voluntarios -fijos durante todo el año y los esporádicos de campaña- como la «gran solidaridad» de los donantes por su participación en la Gran Campaña celebrada este pasado viernes y sábado en centenares de supermercados de la región.

Y es que la actividad, ya toda una tradición por estas fechas, cuenta con la coordinación de los 54 centros asociados a Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos) y tenía fijada una meta muy clara para superar las cifras del año pasado: alcanzar los 100.000 kilos de comida y llegar a recaudar 100.000 euros (frente a los 85.000 kilos y 85.000 euros de 2024).

«Todavía es pronto para aventurar si se va a llegar al objetivo fijado, pero las sensaciones de los voluntarios era buenas durante el fin de semana y estaban muy contentos porque la gente está muy sensibilizada», ha subrayado Díaz. Tras toda la movilización, el trabajo se desplaza ahora hasta los almacenes, sobre todo, al situado en Torrelavega. «El trabajo duro empieza esta semana con la llegada de todo lo recogido en los supermercados».

Agradecidos con los más de 950 voluntarios, que finalmente estuvieron al pie del cañón, distribuidos por doscientos establecimientos de Cantabria recogiendo alimentos no perecederos y productos de higiene personal, la presidenta de la entidad ha explicado el trabajo que se viene a lo largo de estos días: «Este martes, como ya es habitual, viene un equipo de donantes de sangre a echarnos una mano, además de los voluntarios habituales». Con la llegada progresiva de cajones de alimentos, las labores se centran en agrupar por tipos de producto para luego meterlos en sus cajones correspondientes y teniendo en cuenta detalles como la fecha de caducidad de los alimentos.

Frente a la opción de realizar un donativo en las propias cajas de pago, Díaz ha reconocido que son muchos los que todavía prefieren realizarlo en físico: «Hay gente que sigue prefiriendo donar sus kilos así, porque tiene la sensación de que sabe lo que dona». Sin embargo, Díaz ha recalcado que pasados unas dos semanas se establece una cuenta con el crédito recaudado -en cada cadena de supermercado- para gastarlo en determinados productos. «Solamente se pueden comprar productos que forman parte de la cesta básica, por ejemplo, el primer año que se instauró esta opción no estaba recogido el turrón en ese listado y tuvimos que pagarlo aparte. Nosotros cuando llega la Navidad siempre metemos algún producto navideño, porque nos parece que es un poco triste no hacerlo», ha añadido.

Un impulso de tres meses

Aunque son cálculos que pueden sufrir alguna variación, dependen del recuento final, Díaz ha destacado que se pueden cubrir «en torno a tres meses» de actividad con la Gran Recogida, al que hay que complementar con la compra de algún producto específico de gran demanda como pueda ser la leche.

Sin duda, esta campaña es la que mayor respuesta consigue de la sociedad, pero la presidenta ha reiterado que durante el año es «muy importante» seguir ayudando a la entidad. Aparte de la donación en los almacenes, de Santander y Torrelavega, se puede donar dinero en la página web del Banco de Alimentos o enviar un Bizum al 00396. Hay que recordar que los beneficiarios son todo tipo de familias, desde monoparentales, con varios niños o matrimonios de personas mayores, y tanto de España como de fuera del país.