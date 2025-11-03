El Diario Montañés lanza la Agenda de Cantabria, el lugar ideal para disfrutar del ocio, el deporte y la cultura en la región La plataforma, abierta a todos los públicos, permite realizar búsquedas y filtrar los resultados por fechas, localizaciones y disciplinas de una forma cómoda y sencilla desde cualquier dispositivo

Quedarse en casa por no saber qué hacer o perderse los mejores planes de Cantabria va a ser muy difícil a partir de este jueves. ¿Por qué? Porque El Diario Montañés lanza su nueva agenda digital, una herramienta tan potente y completa como fácil de utilizar, con la que todos los usuarios podrán conocer y encontrar las propuestas que mejor se ajusten a sus gustos y necesidades. La nueva Agenda de Cantabria del decano de la prensa cántabra reúne todas las opciones, desde conciertos, talleres y ciclos de música hasta eventos deportivos, fiestas y ocio en todos su formatos: para los mayores y para los más pequeños, de San Vicente a Castro Urdiales y de Santander a Reinosa… Para todos y en todas partes.

Una plataforma que nace con la intención de convertirse en la referencia para quienes buscan planificar su tiempo libre, descubrir nuevas actividades y apoyar la programación cultural y de ocio de Cantabria.

La agenda presenta un diseño claro, ordenado y es muy fácil de utilizar. La navegación permite desplazarse por fechas y ver rápidamente la oferta disponible en cualquier momento, lugar y modalidad: teatro, música, danza, fútbol, cine, literatura… Basta hacer la búsqueda, bien por categorías o directamente en el buscador, para ver todas las posibilidades disponibles y poder acceder a la información más completa de cada actividad.

Búsquedas y filtros

Esta nueva herramienta incluye un sistema de búsqueda y filtros diseñado para seleccionar los resultados de una forma sencilla y práctica. Los usuarios pueden buscar por palabra clave o filtrar por disciplina para localizar eventos de música, cine, teatro, talleres infantiles y cualquier otra disciplina de ocio, deportiva o culturales. También es posible ordenar y segmentar los resultados por fechas para encontrar actividades concretas en fin de semana o en días determinados. Los filtros por categorías y por ubicación facilitan la planificación según la cercanía o el interés temático. La combinación de búsqueda y filtrado hará que cualquier encuentre en minutos el plan ideal para disfrutar de sus aficiones.

Una vez seleccionado el evento, la agenda ofrece información detallada sobre cada actividad, incluyendo el público al que se dirige, su duración, los horarios y en muchos casos recomendaciones prácticas para disfrutar al máximo de la experiencia. Asimismo, la plataforma ofrece enlaces a las informaciones publicadas en este periódico sobre las diferentes opciones y en muchos casos también enlaces a fuentes externas para completar la información y permitir verificar la programación directamente con las entidades organizadoras.

La Agenda de Cantabria está pensada para todos los públicos y para adaptarse a cualquier dispositivo: es accesible tanto desde móviles como desde ordenadores, y en todos ellos el público podrá encontrar cada día los contenidos actualizados con regularidad. Una actualización constante que garantiza que los lectores encontrarán información vigente y relevante sobre cambios de fecha o suspensiones de las actividades.

La nueva Agenda de Cantabria de El Diario Montañés es una herramienta práctica y moderna ideal para disfrutar de las mejores alternativas de ocio, deportes y cultura de la comunidad, reforzando el papel de este medio como punto de encuentro entre el público cántabro y los programadores.

Es, además, una plataforma abierta a todos los públicos, para que nadie se quede sin disfrutar de la ingente cantidad de propuestas que Cantabria ofrece a sus habitantes y a quienes la visitan. A partir de este jueves, guardad en vuestro favoritos una herramienta que os permitirá disfrutar de vuestro tiempo libre como nunca. ¡Toda vuestra!