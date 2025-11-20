Dictadura y Transición en las aulas cántabras

Mada Martínez Santander Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:38 Comenta Compartir

Hasta sentarse ante al examen de Historia de España de la PAU y situar en una línea del tiempo los Pactos de La Moncloa firmados por las fuerzas políticas en plena Transición; hasta ese momento clave, los escolares cántabros, y en general los del resto de España, van familiarizándose progresivamente con hitos de su historia contemporánea, como esa transformación democrática, o la dictadura y Guerra Civil previas. Quizá a diferencia de lo que vivieron sus padres, educados bajo el paraguas de la Ley de Educación de 1970 –la de la EGB, el BUP y el COU–, ahora, la primera toma de contacto de los escolares con una parte de estos hitos sucede al final de la Primaria y concluye en 2º de Bachillerato, con la asignatura de Historia de España, plato fuerte además de obligatorio. Con paradas intermedias en la ESO y de nuevo en Bachillerato, el círculo se cierra en las Pruebas de Acceso a la Universidad, en la PAU. Y ya si alguno de los alumnos que la supera cursa después el grado en Historia en la Universidad de Cantabria, estudiará en detalle todo lo que ocurre entre la crisis de fin de siglo y la consolidación democrática de la década de 1990, según reza la guía docente.

Volviendo a los colegios e institutos cántabros, los contenidos –las competencias, según fija la ley educativa Lomloe– se van trabajando, sobre todo, en la asignatura de Geografía e Historia (del mundo, de España), aunque en materias como Lengua y Literatura también se leen y comentan las novelas, los poemarios, los ensayos o el teatro más relevantes de la guerra, el exilio, la dictadura o la etapa posterior a la muerte del dictador. Manuales, películas o pequeños proyectos de investigación son las herramientas con las que los docentes trabajan en las aulas con las miras puestas, entre otras cosas, en la «formación de ciudadanos», dice Luis Salas, jefe de estudios del IES Ricardo Bernardo (Medio Cudeyo) y presidente de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Cantabria, que son quienes se encargan de aterrizar en el aula el grueso de estos conocimientos.

El punto de partida es Primaria, concretamente, el tercer ciclo de la etapa –entre 5º y 6º curso–, cuando los alumnos han cumplido los 11 años, precisa María José Rioseco, maestra y portavoz de los centros de Educación Infantil y Primaria de Cantabria. A esa edad, en el área 'Conocimiento del medio natural, social y cultural' del currículo autonómico se trabaja como saber básico la memoria democrática, así que los escolares se asoman de la mano de sus maestros a la Constitución de 1978 o a las distintas maneras que existen de participar en la vida pública. Es algo así como el primer paso. Además, en estos aprendizajes subyacen valores como la convivencia y el respeto, que no obstante y según recuerda Rioseco, «se trabajan transversalmente» en toda la etapa.

En la siguiente, en la ESO, los escolares estudian Geografía e Historia de forma obligatoria durante sus cuatro cursos, y ya en el último, con 15 años, trabajan sobre la historia contemporánea europea en general, y la española en particular. Los docentes tienen flexibilidad a la hora de enseñar contenidos «de peso» relativos al franquismo o la Transición, y más allá de los libros de texto y las líneas que fijen los departamentos de los centros, el aprendizaje puede sustentarse en documentos de la época, materiales audiovisuales, recortes de prensa escrita....

Bachillerato: llega el plato fuerte

Quien avance hacia la etapa posobligatoria del Bachillerato y opte en 1º curso por la rama de las Ciencias Sociales y las Humanidades, 'tocará' parte de estas cuestiones en una asignatura optativa llamada Historia del Mundo Contemporáneo. No obstante, la materia de más calado y duración llega después, en 2º de Bachillerato: se trata de Historia de España, que además de obligatoria tiene gran reflejo en la PAU.

De septiembre a mayo, profesores de Secundaria como Luis Salas y Beatriz García, compañera de materia en el IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles, se esmeran enseñando la historia del país, de Atapuerca en adelante, tratando de componer un rico friso de competencias, aprendizajes y reflexiones. El temario es abundante, el tiempo es limitado –hasta 95 horas, calcula Salas– y el aviso de que el curso desemboca en las pruebas de acceso a la universidad no deja de parpadear en el horizonte. «La PAU no te determina, pero sí influye en la docencia», apunta García quien, no obstante, subraya la «responsabilidad» con la que trabajan los docentes a la hora de armar sus programas.

La materia se inicia con un gran bloque introductorio que, a grandes rasgos, llega hasta 1700. A medida que avanzan los siglos, el contenido es más detallado y se divide en bloques que van de la pérdida de Cuba hasta la Transición, pasando por la II República; la Guerra Civil, o el franquismo (subdividido, a su vez).

La microhistoria de España

De nuevo en Bachillerato se pueden trascender el libro de texto. En El IES Manuel Gutiérrez Aragón, por ejemplo, trabajan en un interesante proyecto que implica al entorno más cercano de los alumnos, que tienen encomendada la tarea de entrevistar a sus abuelos o padres y anotar sus vivencias y relatos del tardofranquismo o la Transición.

Tras darles a conocer el marco teórico, chicas y chicos hablan con su familia y profundizan en la microhistoria de España. Luego comparan y analizar estas visiones con la narración histórica más objetiva; es decir, hacen un análisis crítico. El proyecto ha calado. Más de una vez, las familias les han agradecido a los docentes la experiencia compartida con sus hijos o nietos, y los estudiantes, por su parte, logran «conectarse con la asignatura» y trabajan «con versiones distintas que les hacen pensar», celebra Beatriz García. Es otra forma de trabajar la ciudadanía, competencia recogida por ley. «Hacerles ciudadanos no deja de ser un eje vertebrador».

