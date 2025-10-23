Los docentes vuelven a manifestarse en Santander para reclamar la adecuación salarial
Los sindicatos cifran en un 51% el apoyo a la huelga de profesores y Educación lo rebaja al 18%
Ángela Madrazo y Ana Gil Zaratiegui
Santander
Jueves, 23 de octubre 2025, 17:58
17:56
El paro de todo el sistema educativo de este jueves concluye con una manifestación por las calles de Santander a partir de las 18.00 horas. En estos momento, la gente empieza a acercarse a Numancia, desde donde partirá la protesta para llegar hasta el Centro Cultural Doctor Madrazo, con una parada frente al Gobierno de Cantabria.
17:55
¡Buenas tardes! Arrancamos este directo para contarle el minuto a minuto de la manifestación de los docentes en Santander. Una vez más, los profesores salen a las calles con el mismo objetivo: reclamar la adecuación salarial para paliar los efectos de la inflación.
