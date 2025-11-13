El doctor Jesús Flórez y las Cofradías Gastronómicas de Cantabria, Premios Beato de Liébana 2025

Ya se conocen los galardonados con los Premios Beato de Liébana en 2025: el doctor Jesús Flórez Beledo y las Cofradías Gastronómicas de Cantabria. El ... Consejo de Gobierno ha acordado la concesión de los galardones para reconocer la contribución al entendimiento, la convivencia y la cohesión internacional. Se trata de un reconocimiento anual a personas e instituciones que destacan por su labor en la promoción de valores cívicos y humanitarios.

Según ha comunicado el Ejecutivo regional, el reconocimiento al doctor Jesús Flórez Beledo, destacado investigador biomédico y defensor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, se le otorga en la modalidad 'Cohesión Internacional'. Con este premio se quiere reconocer una trayectoria que combina ciencia, educación y compromiso social, contribuyendo a la integración y la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables tanto en España como en el ámbito internacional.

Por su parte, en la modalidad 'Entendimiento y Convivencia' el galardón se ha concedido a las Cofradías Gastronómicas de Cantabria, por su papel en la promoción de los productos agroalimentarios regionales y la defensa del sector primario. Entre los motivos para otorgar este premio el Gobierno destaca que la labor de estas entidades incluye la difusión de la riqueza gastronómica cántabra en ámbitos nacionales e internacionales, mediante hermanamientos, participación en ferias y congresos, y la celebración de capítulos que nombran embajadores de los productos locales.

Cantabria cuenta con un destacado número de cofradías gastronómicas vinculadas a los productos más destacados y reconocidos de la región. Entre ellas, algunas de las más conocidas son la Cofradía de la Anchoa de Cantabria (con sede en Santoña), la Cofradía del Queso de Cantabria (con sede en Santander), la Cofradía del Vino y Aguardiente de Liébana (conocida también como la Cofradía del Orujo) y la Cofradía del Bonito del Norte (con sede en Colindres).

Premios con solera

Los Premios Beato de Liébana cuentan con una dilatada historia, que en esta edición alcanza las tres décadas de reconocimientos, a la que llegan convertidos en uno de los galardones más destacados de la comunidad autónoma.

Fueron creados en 1995 por el ex presidente cántabro Juan Hormaechea en 1995 y han destacado el papel de relevantes personalidades y colectivos de distintos ámbitos, desde figuras como el Papa Juan Pablo II (1995) y el pintor Salvador Dalí (1996) a, más recientemente, el personal sanitario y de residencias –en reconocimiento a su labor durante la pandemia de covid–, la presidenta del Banco Santander Ana Patricia Botín, los artistas Joan Manuel Serrat y Alejandro Sanz, el chef José Andrés o la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).