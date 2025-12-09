El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eloísa Canga, jubilada de Valdecilla desde el 1 de diciembre, posa frente al hospital. Daniel Pedriza

Eloísa Canga

Exjefa del servicio de Admisión de Valdecilla
«Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»

Eloísa Canga, figura clave del hospital como gestora del servicio de Admisión, se jubila tras más de cuatro décadas de trayectoria con la espina de su cese hace un año: «Pasé a no pintar nada»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:11

«Si alguien representa el espíritu Valdecilla esa es Eloísa Canga». Lo dicen profesionales veteranos que han compartido con ella –con 'Elo'– los avatares del ... hospital y conocen su «entrega y dedicación» en los más de 41 años de trayectoria profesional. Ha sido una figura clave de la organización, el alma del servicio de Admisión, que construyó «de la nada» y «con «muchas dificultades a finales de los noventa, de la mano de Lorenzo López y José Luis Bilbao». «Siempre me he sentido muy querida y respetada», asegura la médico (Torrelavega, 1960), sin haberse hecho a la idea aún de que Valdecilla ha dejado de ser su 'casa' de trabajo. Esa a la que llegó en junio de 1984 como especialista de Nefrología, antes de abrirse camino en el ámbito de la gestión, animada por el consejero de Sanidad del momento, Jaime del Barrio, y por Julio Cotorruelo, nefrólogo y coordinador de trasplantes entonces, más tarde también su marido. Aquella labor no entraba en sus planes, porque «desde que tengo uso de razón quería ser médico», pero acabó «enganchada». Eso sí, con «un lema grabado a fuego: detrás de cada papel hay un paciente».

