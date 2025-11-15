Dos incendios activos en los parajes de Rábago y El Escudo, en Valdáliga Se mantienen controlados los focos de la Sierra del Dobra, que afecta a los municipios de Torrelavega y Los Corrales de Buelna, y el incendio de Bejes, en Cillorigo de Liébana

Abel Verano Santander Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Cantabria tiene activos dos incendios forestales en los parajes de Rábago y El Escudo, ambos en el municipio de Valdáliga, según ha informado el Gobierno regional a través de su gabinete de prensa.

Por el momento se mantienen controlados los focos de la Sierra del Dobra, que afecta a los municipios de Torrelavega y Los Corrales de Buelna, y el incendio de Bejes, en Cillorigo de Liébana.

El Ejecutivo regional informa de que todas las comarcas están activadas con el nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales, a excepción de las comarcas 1 (Liébana Norte), 2 (Liébana Sur), 5 (Campoo) y 6 (Valderredible).