La rampa de Gamazo y La Fenómeno se han sumado al catálogo de playas frecuentadas por los bañistas en verano. Roberto Ruiz

El dragado de la bahía frena la erosión de Somo y Loredo y el avance de El Puntal

El extremo de Punta Rabiosa, que crecía más de diez metros anuales, suma ahora apenas veinte centímetros cada año | La subida del nivel del mar es el mayor desafío de la bahía, al favorecer la intensidad y frecuencia de las inundaciones

José Ahumada

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:09

La gestión de dragados y vertidos del Puerto de Santander ha logrado reducir drásticamente la erosión de las playas de Somo y Loredo y, a ... la vez, detener el avance de El Puntal, como confirma un estudio realizado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria), por encargo de la Autoridad Portuaria, que ha sido presentado este martes a la Mesa de la Bahía.

