Vista del colegio de Marina de Cudeyo, situado en Rubayo. Educantabria

Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales

Silva asegura que están pendientes de la resolución judicial para adoptar nuevas medidas porque los hechos «parece que se han desarrollado en un entorno externo al centro educativo» de Marina de Cudeyo

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

La Consejería de Educación apartó desde el domingo del colegio público Marina de Cudeyo al profesor de 43 años investigado por contactar con menores para tener citas sexuales ... . El responsable del área, Sergio Silva, ha asegurado que «el servicio de inspección educativa al máximo nivel y la dirección del centro tienen instrucciones» de cara a que el docente, que cuenta con la plaza en propiedad, «no tenga contacto directo» con el CEIP, situado en Rubayo. Incluso, ha confirmado, «desde que se conocen los hechos hay una profesora sustituta para la unidad», ya que el investigado tenía funciones de tutoría en el aula. Además, ha asegurado que el Ejecutivo está a la espera de la resolución judicial para adoptar nuevas medidas, dado que, por el momento, «los hechos parece que se han desarrollado en un entorno externo» al ámbito educativo.

