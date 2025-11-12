Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales

La Consejería de Educación apartó desde el domingo del colegio público Marina de Cudeyo al profesor de 43 años investigado por contactar con menores para tener citas sexuales ... . El responsable del área, Sergio Silva, ha asegurado que «el servicio de inspección educativa al máximo nivel y la dirección del centro tienen instrucciones» de cara a que el docente, que cuenta con la plaza en propiedad, «no tenga contacto directo» con el CEIP, situado en Rubayo. Incluso, ha confirmado, «desde que se conocen los hechos hay una profesora sustituta para la unidad», ya que el investigado tenía funciones de tutoría en el aula. Además, ha asegurado que el Ejecutivo está a la espera de la resolución judicial para adoptar nuevas medidas, dado que, por el momento, «los hechos parece que se han desarrollado en un entorno externo» al ámbito educativo.

«Estamos en una fase de investigación», ha recordado el consejero, por lo que ha pedido «prudencia». Especialmente, de cara a la información que se publica en redes sociales. Para evitar confusiones y tratar de mantener la «normalidad» del servicio educativo, Educación ha establecido un «servicio de atención a las familias para que cualquier consulta que tengan las familias se trate de resolver a través de los cauces oficiales». Igualmente, «el servicio de inspección está trabajando en primera persona», con el propio inspector del colegio presente durante toda la jornada de este miércoles.

Hasta ahora, el Ejecutivo no conoce el número total de denuncias, ni tiene constancia de casos en el propio CEIP Marina de Cudeyo: «Había un funcionamiento normalizado, es una comunidad educativa con un centro relativamente pequeño, en un entorno periurbano y que funciona -ha apuntado-, diría que satisfactoriamente». Por lo que, la principal «preocupación» del consejero por ahora es que «no haya contacto directo» mientras espera a la notificación judicial.

Las medidas cautelares «dependen de la autoridad judicial», ha insistido, por lo que el trabajo de la Consejería va en el sentido de «salvaguardar el servicio educativo».