Alrededor de 8.500 docentes salieron a las de Santander en septiembre. Javier Cotera

Educación arroja un 15% de apoyo en la segunda huelga docente, mientras que los sindicatos mantienen el 40%

La convocatoria para todos los centros públicos registra una incidencia del 3,5% para el Gobierno y un 13% para CC OO

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 19:51

Comenta

La segunda de las cinco jornadas de huelga convocadas por la Junta de Personal Docente ha arrojado este martes un descenso en el apoyo del ... profesorado. El segundo paro de las convocatorias, escalonada y general, de esta semana ha registrado porcentajes menores en ambos casos. Por un lado, el llamamiento de STEC, ANPE y UGT tuvo una incidencia del 15,6% para Educación y del 40% para los sindicatos. En este caso, tal y como indicaron las organizaciones sindicales, el apoyo en los centros llamados a la huelga –escuelas de adultos, escuelas de arte y conservatorios– fue «desigual», pero el total se acercaba a la incidencia del lunes. Mientras tanto, la huelga en todas las etapas educativas contó con un seguimiento del 3,5% según la Consejería y un 13% según Comisiones Obreras (CC OO), la organización convocante. Educación detalló el número total de docentes que apoyaron la huelga en Cantabria, que ascendió a 286 entre todos los niveles, mientras que los que pertenecen a centros de adultos, conservatorios y escuelas de arte fueron un total de 49 profesores.

