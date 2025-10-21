Educación arroja un 15% de apoyo en la segunda huelga docente, mientras que los sindicatos mantienen el 40% La convocatoria para todos los centros públicos registra una incidencia del 3,5% para el Gobierno y un 13% para CC OO

Ángela Madrazo Santander Martes, 21 de octubre 2025, 19:51 Comenta Compartir

La segunda de las cinco jornadas de huelga convocadas por la Junta de Personal Docente ha arrojado este martes un descenso en el apoyo del ... profesorado. El segundo paro de las convocatorias, escalonada y general, de esta semana ha registrado porcentajes menores en ambos casos. Por un lado, el llamamiento de STEC, ANPE y UGT tuvo una incidencia del 15,6% para Educación y del 40% para los sindicatos. En este caso, tal y como indicaron las organizaciones sindicales, el apoyo en los centros llamados a la huelga –escuelas de adultos, escuelas de arte y conservatorios– fue «desigual», pero el total se acercaba a la incidencia del lunes. Mientras tanto, la huelga en todas las etapas educativas contó con un seguimiento del 3,5% según la Consejería y un 13% según Comisiones Obreras (CC OO), la organización convocante. Educación detalló el número total de docentes que apoyaron la huelga en Cantabria, que ascendió a 286 entre todos los niveles, mientras que los que pertenecen a centros de adultos, conservatorios y escuelas de arte fueron un total de 49 profesores.

Movilizaciones Las movilizaciones continuarán a lo largo de toda la semana. Por un lado, con la convocatoria general de CC OO. Y a su vez de forma escalonada con el paro de los docentes en las escuelas de idiomas y equipos de orientación el miércoles; todos los centros educativos y todos los niveles, el jueves y los colegios (con el cuerpo de maestros en Educación Infantil y Primaria) el viernes. Pero aún hay más. STEC, ANPE y UGT han convocado para este 'miércoles verde' diferentes acciones en los centros de la región, donde llaman a los docentes a explicar los motivos que les llevan a la huelga. Y el jueves, la Junta de Personal, esta vez al completo, ha hecho un llamamiento a participar a las 18.00 horas en la manifestación por las calles de Santander que comenzará en Numancia, pasará por Peña Herbosa y finalizará en el Centro Cultural Doctor Madrazo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión