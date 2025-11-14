No es ajeno al conflicto por la subida salarial docente en Cantabria. José Francisco Venzalá (Sanlúcar de Barrameda, 1969), presidente de ANPE a nivel nacional, ... está bien informado sobre los pasos en la negociación por la retribución de los profesores que se da desde hace un año en la región. Conoce al dedillo los términos del acuerdo y en qué postura se encuentra cada parte. Tampoco le pasa inadvertida la ya famosa 'Cláusula Silva', «la educación se ha convertido en la principal arma arrojadiza política», tanto en Cantabria, como en España.

–La retribución de los docentes ocupa titulares todas las semanas, ¿cómo se percibe desde la esfera nacional?

–Primero, quiero respaldar y reconocer el trabajo magnífico de ANPE Cantabria, pero también del resto de organizaciones sindicales de la Junta de Personal. La sensación que tenemos es de perplejidad respecto a la postura del Gobierno. Llevamos cerca de 50 años luchando por garantizar los derechos de los docentes y firmar acuerdos, no para que nos hagan promesas o imposiciones que dan la excusa o coartada perfecta para no cumplir un pacto. El consejero les quiere hacer rehenes de los presupuestos.

–El sindicato firma la mayoría de acuerdos con la administración tanto a nivel nacional, como autonómico. ¿La adecuación va a ser la excepción?

–La actitud, la posición y la predisposición es importante. Es cierto que suscribimos la mayoría de pactos con gobiernos, pero también venimos denunciando como la educación se ha convertido en la principal arma arrojadiza política. Y lo demuestran las propias leyes, que no duran los diez años mínimos para evaluarlas y obtener conclusiones. Es un problema que solo daña al sistema educativo y, en especial, a lo público. La subida salarial es viable, pero la 'Cláusula Silva' demuestra que el Gobierno de Cantabria tiene otra intención diferente a reconocer el trabajo de los profesores cántabros.

-Recupero sus palabras en medios de comunicación: «No puede ser que haya diferencias tan amplias entre lo que se cobra en una autonomía o en otra». Con los 180,23 euros los cántabros pasarán a ser los mejores pagados en España.

-Comparo la educación con una feria. Con el juego de los camellos. Hace poco Andalucía, con la subida salarial de los casi 100.000 profesores, metió una bola y avanzó. Si Cantabria ahora consigue encestar otra avanzará también. No es que los cántabros sean privilegiados, sino que son el primer paso de un avance colectivo. Lo hemos visto en el resto de autonomías como Galicia o Asturias. Los buenos resultados de los alumnos de Cantabria, por ejemplo, en el informe PISA, se deben al esfuerzo de estudiantes y familias, pero la piedra angular son sus profesores. Supondría un reconocimiento a su labor.

-Cantabria tiene pendientes leyes como la de Autoridad Docente, ¿qué opinan desde el sindicato al respecto?

-Estamos de acuerdo con toda normativa encaminada a reconocer la responsabilidad del docente en el ejercicio de sus funciones. Pero es extraño encontrar un centro educativo donde no estén implantados protocolos en este sentido. Por eso creemos que la Caja de Pandora son los propios centros y todas las soluciones deben pasar por ellos. Por ejemplo, abrir un centro de siete de la mañana a siete de la tarde, como han propuesto en alguna comunidad autónoma, no es la solución.

-El calendario bimestral solo está implantado en la región y cuenta con el apoyo de ANPE. Si están a favor, ¿por qué no lo han imitado en otros territorios?

-Respetamos absolutamente las competencias autonómicas. Y la independencia pedagógica y educativa son principios esenciales. Si nuestros compañeros han apoyado este sistema, secundamos su trabajo de análisis y evaluación. Pero puede ser que por tradición en el resto de territorios no se esté implementando.