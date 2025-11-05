El enésimo intento de la Unidad de Endoscopias «gafada» de Valdecilla

«Antes de fin de año estará adjudicada la nueva Unidad de Endoscopias de Valdecilla», anunció ayer el consejero de Salud. Una obra que costará ... 300.000 euros, y más de un millón su equipamiento, y que lleva más de una década «gafada». No en vano, ha aparecido en las previsiones presupuestarias en tres legislaturas diferentes, para desgracia del servicio de Digestivo, que siempre lo ha tenido entre sus reivindicaciones más necesarias y ha visto cómo se ha ido frustrando el plan año tras año. El propio Pascual ya dijo hace año y medio que esa obra era «inminente», pero no pudo ser porque surgieron «impedimentos arquitectónicos» y «aspectos normativos de seguridad» que había que actualizar.

Ahora llega el enésimo intento para instalar la nueva Unidad de Endoscopias en la planta cero de la torre B del hospital, con la idea de que que esté concluida para el próximo verano. Esta es una de las inversiones previstas en Valdecilla en 2026, año en el que se prevé la incorporación de un nuevo equipo de cirugía robótica Da Vinci (seguirá funcionando con dos), un SPECT/TAC para Medicina Nuclear (tendrá dos también) y una plataforma quirúrgica de Oftalmología con sistema 3D.

En cuanto a los centros comarcales, en el presupuesto de Sanidad está contemplada la redacción del proyecto del nuevo edificio de hospitalización de Sierrallana y del área de atención a la mujer y consultas externas de Laredo, «una vez finalice el procedimiento de rescisión culposa del contrato con Acciona». En el centro pejino, además, empezará la obra del nuevo laboratorio de Anatomía Patológica y Hematología.