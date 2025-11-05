El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La nueva Unidad de Endoscopias se ubicará en la plata 0 de la Torre B. Daniel Pedriza

El enésimo intento de la Unidad de Endoscopias «gafada» de Valdecilla

Sanidad anuncia la adjudicación de la obra, retrasada durante más de una década, «a finales de año» para que esté concluida «para el próximo verano»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:11

«Antes de fin de año estará adjudicada la nueva Unidad de Endoscopias de Valdecilla», anunció ayer el consejero de Salud. Una obra que costará ... 300.000 euros, y más de un millón su equipamiento, y que lleva más de una década «gafada». No en vano, ha aparecido en las previsiones presupuestarias en tres legislaturas diferentes, para desgracia del servicio de Digestivo, que siempre lo ha tenido entre sus reivindicaciones más necesarias y ha visto cómo se ha ido frustrando el plan año tras año. El propio Pascual ya dijo hace año y medio que esa obra era «inminente», pero no pudo ser porque surgieron «impedimentos arquitectónicos» y «aspectos normativos de seguridad» que había que actualizar.

