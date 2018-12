Tomás Castillo: «Lo más enriquecedor de todo este tiempo ha sido dignificar personas» Tomás Castillo, en una de las cocinas que sirven de taller para aprender las tareas del hogar. ¡ / Javier Cotera El director-gerente de Amica, asociación que cumple 35 años e, cree que «es un milagro lograr que todos con los que hemos trabajado hayan logrado una vida independiente, integrados, no apartados, con autonomía personal» JOSÉ CARLOS ROJO Santander Martes, 18 diciembre 2018, 08:27

Se acerca el 35 cumpleaños de Amica y en la antesala de ese aniversario es inevitable hacer balance: «Hemos crecido mucho, hemos multiplicado el patrimonio y hemos llegado hasta Europa; pero lo que de verdad nos anima a seguir después de más de tres décadas es haber logrado convencer a la sociedad de que las personas con discapacidad pueden vivir como uno más», acredita el fundador y director de la ONG, Tomás Castillo (Torrelavega, 1957). En ese camino han encontrado el apoyo de decenas de personas y empresas, a las que Amica reconoció la pasada semana en un acto que sirvió también para distinguir el compromiso del bailarín y coreógrafo cántabro Javier Castillo 'Poty' y del padre Ángel, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz.

-¿Por qué ellos?

-También a El Diario Montañés, que no se nos olvide. Hace un año que firmamos un convenio de colaboración con Mensajeros de la Paz. Nos pidieron que les confeccionáramos el vestuario que van a llevar en los próximos años. Me dijo textualmente el padre Ángel: «Que vistan de forma cálida, que no sea uniforme de hospital». Y lo hemos conseguido. Siempre ha habido mucha sintonía entre nosotros. De Poty qué voy a decir... Los dos somos de Torrelavega, los dos del barrio de La Inmobiliaria. Cuando celebramos el 25 aniversario de Amica vino con nosotros y se enamoró de la iniciativa. Me dijo: «La próxima vez que celebréis un aniversario me tienes que llamar».

«La discapacidad siempre ha quedado en segundo plano. Trabajamos con personas»

-El año que viene cumplen 35 años. ¿Qué le viene a la cabeza cuando piensa en ello?

-Pues que es un milagro conseguir que todas las personas con las que hemos trabajado en estos años, que son más de 7.300, hayan logrado una vida independiente, de convivencia con los demás, integrados, no apartados, con autonomía personal... Esa sensación de dignificar a todas estas personas durante estas décadas, ha sido maravilloso.

-Varias veces ha defendido que lo importante no son las ideas, sino demostrar con la práctica que esto es posible.

-Es lo que hemos logrado en Europa para que se fijen en nuestro proyecto. Porque somos una entidad local, pero con proyección internacional. Cuando fundamos Amica hace casi 35 años éramos un grupo de familias y profesionales preocupados por dar un futuro diferente a nuestros hijos. Teníamos ese objetivo común.

-¿Es el secreto de este triunfo?

-Lo que teníamos claro era que no íbamos a ser un lugar donde se atendieran las discapacidades. Para eso ya existían otros centros especializados. Nosotros íbamos a anteponer la persona a la discapacidad. Las discapacidades son solo una circunstancia. Todos en algún momento de nuestra vida, por culpa de un accidente, por ejemplo, podemos tener una discapacidad, ¿dejamos de ser personas?

-Evidentemente no...

-Pues eso es lo que pensamos nosotros. Y como personas, todos necesitamos proyectos, ilusiones, planes de vida y de futuro, y nosotros se lo hemos dado. Este ha sido un cambio metodológico que nos ha ayudado a alcanzar lo que hemos logrado.

-La estructura empresarial levantada en estas décadas da trabajo a muchas de esas personas.

-Somos en total, a día de hoy, unos 1.100 socios en toda Cantabria y tenemos en nuestros centros de empleo unos 500 trabajadores. Es un éxito porque esas personas que trabajan con nosotros, que tienen algún tipo de discapacidad, pueden contar con ingresos que son la base para que realicen una vida autónoma y plena. Para que sean libres.

-Tienen un servicio gigantesco de confección y lavandería, trabajan en reciclaje de residuos, en intervenciones en el medio ambiente...

-Procuramos que todos los que puedan trabajar, que lo hagan. Confeccionamos la ropa para todos los hospitales de Cantabria y también tenemos muchos clientes en el mundo de la hostelería. Y la lavamos también. Es un trabajo ingente y de mucha responsabilidad. Tenemos también un centro para separar los residuos plásticos en varios tipos y ahora es muy interesante el proyecto Life, para el que hemos logrado tres millones de euros para estudiar y empezar a trabajar el modo en que se puede frenar la expansión del plumero en Cantabria.

-Son ya varias asociaciones las que se quejan de que la crisis ha dejado unas heridas que tardan en curar.

-Nosotros también lo notamos. Durante este tiempo hemos multiplicado el patrimonio, hemos crecido muchísimo, pero ahora notamos que desde el estallido de la crisis, en que se bajaron los precios, continuamos con las cifras de principios de siglo. Esto nos está causando muchos quebraderos de cabeza porque está comenzando a aparecer un problema muy serio de sostenibilidad económica.

-Ahora alcanzan un presupuesto de 16,3 millones anuales y en todos estos años han multiplicado el patrimonio por veinte.

-Ese logro de multiplicar el patrimonio por veinte ha sido gracias al trabajo duro y a las ayudas europeas que recibimos en los inicios de la andadura. Ahora el gran proyecto se llama Campus Diversia. Es un gran Centro de Referencia en Inclusión Social, Empleo y Educación Medioambiental que está en construcción en Valencia, en una finca en Yátova de más de 400 hectáreas.

«Estamos trabajando para crear un gran parque temático de la Prehistoria cántabra en Torrelavega»

-Es un proyecto que podría replicarse en Cantabria.

-Tenemos una idea estupenda para hacer algo similar aquí.

-Cuénteme...

-Nos gustaría recuperar medioambientalmente una zona de la antigua explotación de Asturiana de Zinc, aquí al lado de Torrelavega. Podríamos construir un parque temático de la Prehistoria cántabra. Con un pequeño zoo con los animales que se pintaron en las cuevas en semilibertad. Plantando árboles que son los que había hace 14.000 años en Cantabria. Estamos en contacto con las responsables del Museo de Altamira y convenciendo a las diferentes instituciones. Sería un plan perfecto para poner en valor las nueve cuevas que son Patrimonio de la Humanidad.