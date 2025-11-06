Los equipos de extinción trabajan en el control de cuatro incendios forestales en Cantabria Los focos todavía activos se encuentran en Cerdigo (Castro Urdiales), en Val de San Vicente, en Arenas de Iguña y el de la sierra de Peña Sagra | La Aemet activa el aviso naranja por fenómenos costeros a partir de las 15.00 horas

Ana Gil Zaratiegui Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:07 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

La temporada alta de incendios ha comenzado antes de lo habitual -suele iniciarse en febrero- con un balance de once fuegos forestales registrados ayer, miércoles, en Cantabria. Es el último parte del Gobierno regional, en el que detallan que la mayoría han sido extinguidos por completo excepto cuatro, en Cerdigo (Castro Urdiales), en Val de San Vicente, en Arenas de Iguña y el de la sierra de Peña Sagra (Cabezón de Liébana), el foco que más ha preocupado a los equipos de extinción en las últimas horas por su propagación debido a las fuertes rachas de viento de este miércoles. «La situación ha mejorado muchísimo», reconocía uno de los efectivos a última hora de este miércoles tras una intensa jornada de labores para intentar atajar el fuego.

«Las previsiones para las próximas horas son de cierta mejoría», han informado de la Consejería de Desarrollo Rural a primera hora al tiempo que han recordado que sigue activo el nivel dos del operativo de extinción de incendios forestales en toda Cantabria. Además, desde la Dirección General de Montes han hecho hincapié en que «no es el viento sur el que provoca los incendios, sino la acción irresponsable de delincuentes que aprovechan estas condiciones meteorológicas tan comunes en nuestra región para provocar esta desgracia».

La tabla de avisos de la Aemet queda este jueves mucho más vacía, sin riesgos activos por fuertes rachas, así que se espera que las condiciones sean mucho más favorables para atajar los fuegos. Eso sí, a partir de las 14.00 horas la Agencia lanza una alerta amarilla por fenómenos costeros que se convierte en naranja (15.00-20.00 horas) con olas de hasta 5 metros y probables «rachas muy fuertes a partir de la tarde en el litoral» hasta medianoche. El viento de componente sur gira hoy a oeste y noroeste en el litoral y tenderá a flojo variable en el interior. Los cielos estarán cubiertos, aunque el sol puede salir a media tarde. No se descartan precipitaciones débiles y moderadas en toda Cantabria.