El presidente de la asociación ConELA, Fernando Martín, sentado a la derecha de la foto, junto a un enfermo. DM

«Esperamos que la ley ELA llegue a la cama de los enfermos: 1.150 han muerto en el año de espera»

El cántabro Fernando Martín, presidente de ConELA, confía en que la «alegría» del real decreto con los 500 millones de ayudas no se enturbie con debates políticos sobre el reparto de la financiación

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Con «alegría» sí, pero también con un «hasta que no lo vea, no me lo creo». Así es como recibieron los enfermos de Esclerosis Lateral ... Amiotrófica (ELA) la dotación de 500 millones de euros aprobada el martes por el Consejo de Ministros para el desarrollo efectivo de la Ley ELA que garantiza los cuidados especializados 24 horas (la subvención llegaría hasta los 10.000 euros al mes) y abre, por fin, la posibilidad de «elegir vivir» cuando el coste económico ya es inasumible para sus familias. Pero no olvidan la lista de promesas incumplidas acumuladas en esa «larga lucha» en la que se han hartado de recordar a los políticos que esta cruel y devastadora enfermedad no espera. De hecho, solo en el último año, ya con la ley aprobada, «1.150 afectados han fallecido», recuerda el cántabro Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), que agrupa a todas las asociaciones autonómicas de afectados.

