El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes de la Guardia Civil inspeccionan un vehículo de transporte escolar.

Dos agentes de la Guardia Civil inspeccionan un vehículo de transporte escolar. Luis Palomeque

Examen de Tráfico al transporte escolar

Inspección Técnica, permisos y sistemas de seguridad... La DGT revisa esta semana los vehículos dedicados al traslado de alumnos para ver si cumplen la ley

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

Son las ocho y cinco de la mañana y los alumnos comienzan a llegar al Instituto Nueve Valles, en Puente San Miguel. Bajan de los ... autocares que van desfilando frente a la entrada del centro. Se cuentan hasta ocho vehículos venidos de diferentes poblaciones: Quijas, La Veguilla, Suances, Caranceja... «Vienen muy pronto porque primero cogen a los más mayores para después dar otra vuelta y coger a los más pequeños», cuenta Daniel González, brigada de la Guardia Civil que desde primera hora hace guardia en el lugar porque esta semana toca examinar estos vehículos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la campaña de control y seguridad del transporte escolar en la región, que utilizan unos 16.000 estudiantes y que se convierte por ello en uno de los elementos más sensibles de cuantos circulan por carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  3. 3

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  4. 4

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  5. 5

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  6. 6 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  7. 7

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  8. 8

    El Gobierno frena los plazos del nuevo Cine Pereda y enfría su estreno en 2026
  9. 9 Cantabria consagra por ley un nuevo modelo de concesiones para construir carreteras
  10. 10

    La reconstrucción del Hotel París supera otro trámite y solo falta la licencia de obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Examen de Tráfico al transporte escolar