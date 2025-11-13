Examen de Tráfico al transporte escolar

Son las ocho y cinco de la mañana y los alumnos comienzan a llegar al Instituto Nueve Valles, en Puente San Miguel. Bajan de los ... autocares que van desfilando frente a la entrada del centro. Se cuentan hasta ocho vehículos venidos de diferentes poblaciones: Quijas, La Veguilla, Suances, Caranceja... «Vienen muy pronto porque primero cogen a los más mayores para después dar otra vuelta y coger a los más pequeños», cuenta Daniel González, brigada de la Guardia Civil que desde primera hora hace guardia en el lugar porque esta semana toca examinar estos vehículos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la campaña de control y seguridad del transporte escolar en la región, que utilizan unos 16.000 estudiantes y que se convierte por ello en uno de los elementos más sensibles de cuantos circulan por carretera.

La inspección va por pasos. El primero es la revisión del estado del vehículo. El agente se sitúa en la puerta y comprueba que abre y cierra correctamente. Mira las luces, todas están bien; luego los cinturones de seguridad, «importantes sobre todo en este tipo de transporte», confirma el brigada González. Martillos para romper ventanas en caso de emergencia, botiquín, extintores... son todos elementos que no pueden faltar.

Entre tanto, otro agente realiza la prueba de alcoholemia al conductor. «Ahora puede dar positivo en café», ironiza Federico Gutiérrez, que lleva uno de los autocares de La Cantábrica. Sopla en la boquilla y sonríe. Da negativo. «Llevo unos 55 críos todos los días y los cojo en Cerrazo», explica este conductor con 22 años de carrera. «Es bueno que haya controles de este tipo porque es un trabajo que acarrea mucha responsabilidad y hay que ser muy serio», insiste el conductor, que entrega al agente toda la documentación del vehículo. Una vez examinado, todo está en regla, algo que, por otro lado, obliga a estos profesionales a dedicar «mucho tiempo y esfuerzo».

El «papeleo»

Es una de las cuestiones en las que coinciden todos:«Lo que deberían conseguir es agilizar todo el papeleo cada vez que hay que conseguir un permiso. Es increíble las vueltas que hay que dar para, por ejemplo, conseguir una ruta nueva, y eso debería cambiar», opina Gutiérrez.

Son varias las empresas contratadas para prestar este servicio:La Cantábrica, Autobuses Madrazo, Sasanova, N.R. Ruiz, Alsa... En otro de los autocares es Foro García el que toma el volante. Se le ve resignado, esperando en el asiento del conductor, porque le han dicho que aguarde unos minutos. «Esto está bien pero bueno, siempre incomoda un poco porque te rompe un poco la rutina. Qué le vamos a hacer», afirma. Un agente sube a su vehículo y camina por el pasillo central observando los asientos, probando los cinturones, viendo que las puertas cierran correctamente y que todas las medidas de seguridad están operativas.

«Espero que no lleve mucho tiempo porque ahora tengo que coger una excursión», dice el profesional, y el guardia le confirma que casi está, que sólo están a falta de revisar la documentación. Sobre todo importa que el vehículo cuente con la autorización del artículo 4 y 5 del Real Decreto 443/2001, que es indispensable para aquellos autocares que se dedican a transporte escolar.

En la anterior campaña de control, realizada el pasado mes de enero, se revisaron 228 autobuses y se impusieron 32 denuncias

«Voy a coger ahora a unos chavales para llevarlos a la Virgen del Mar, a Santander», cuenta García. Y la masa de zagales sale del centro como una marabunta que sube al vehículo. «Hoy el día está completo», cuenta este conductor que está encantado con su trabajo. «Al final es entretenido. Los chiquillos a veces son complicados porque suponen una distracción si no los controlas, y hay que ser muy serio con ellos cuando no se portan mal, pero por lo demás es un trabajo agradable».

Algunos profesores acompañan a los escolares que van a realizar la excursión. Otros los despiden desde el aparcamiento donde también se encuentra Vanesa Díaz, otra de las conductoras, que en este caso trabaja para autobuses Madrazo. Ella ya ha encendido el motor porque está a punto de salir. «Deberían hacernos más estas revisiones porque estamos todo el día en la carretera y llevamos niños. Creo que es bueno que lo hagan y que lo controlen», confirma.

La anterior campaña de control del transporte escolar se desarrolló en enero de este año y se controlaron 228 autobuses y se impusieron 32 denuncias. El 90% de los accidentes de tráfico con niños se produce en el ámbito del transporte escolar.