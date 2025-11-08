La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obligará a confinar las aves de corral en 1.200 municipios de España –31 de ellos en Cantabria–, ... dentro del paquete de medidas que deberán aplicarse para prevenir la propagación de la gripe aviar, ante el mayor riesgo de contagio por la proliferación de casos en Europa –sobre todo en aves silvestres–, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas, que aumenta la capacidad de supervivencia del virus.

La medida, efectiva a partir de este lunes, prohíbe también la utilización de pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo y la crianza de patos y gansos con otras aves de corral. Igualmente, obliga a extremar las precauciones para evitar el acceso de aves silvestres a los depósitos de agua que utilizan las de corral. Queda prohibida además la presencia de aves de corral y cautivas en certámenes ganaderos y muestras.

Esta última medida estaba ya en vigor en Cantabria desde que se detectase el primer caso de gripe aviar en la región a finales del mes de septiembre, una gaviota muerta localizada en Castro Urdiales. Desde entonces, la Consejería de Desarrollo Rural ha dado cuenta de otros dos casos, en aves de la misma especie recogidas en Laredo y Santoña durante la primera semana de octubre.

Municipios afectados Zona de especial riesgo Incluye los municipios que pertenecen al Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y áreas limítrofes: Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Colindres, Escalante, Hazas de Cesto, Laredo, Liendo, Limpias, Meruelo, Noja, Rasines, Santoña, Solórzano y Voto.

Zonas de especial vigilancia El Astillero, Camargo, Campoo de Yuso, Comillas, Campoo de Enmedio, Marina de Cudeyo, Reinosa, Ribamontán al Mar, Rozas de Valdearroyo, San Vicente de la Barquera, Santander, Udías, Val de San Vicente y Valdáliga.

La adopción de esta serie de precauciones, obligatoria desde esta semana, ya había sido recomendada por la Consejería de Desarrollo Rural en verano, cuando se confirmaron casos en España, uno de ellos en una granja de Vizcaya. Desde el departamento que dirige María Jesús Susinos, se ha reconocido la colaboración de los ciudadanos y de los propietarios de explotaciones avícolas, que ha contribuido a que no se hayan registrado positivos en las granjas cántabras, como sí ha sucedido en otras comunidades.

Los 31 municipios afectados por la orden ministerial son todos los que comparten el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y los de zonas limítrofes –considerados de 'especial riesgo'–, así como otros del arco de la bahía y la franja costera y los vecinos al pantano del Ebro –calificados de 'especial vigilancia'–. Se trata de áreas visitadas por aves migratorias, y donde invernan aves acuáticas, lo que aumenta la probabilidad de que aparezcan ejemplares infectados.

Desarrollo Rural no se aventura a pronosticar durante cuánto tiempo permanecerá en vigor este protocolo contra la influenza aviar, y está pendiente del resultado de una reunión de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), prevista para el martes, en la que podría decidirse ampliarlo a todos los municipios de España. Hay que recordar que la gripe aviar ha supuesto la muerte de cerca de tres millones de animales en el país, ya sea por consecuencia directa de la enfermedad o por la necesidad de sacrificarlos: la detección de un solo caso conlleva el vaciado sanitario de la explotación.

Para profesionales como Carlos Martín Coria, gerente de Granja Anero –con 2.000 gallinas en producción ecológica de huevos–, y Granja Pontana, supone además complicar el manejo de las aves, que no pueden salir a las fincas para evitar el contacto de cualquier tipo con otras silvestres. «Seguimos todo esto con mucha inquietud, y es un tema que se va agravando con el paso de los meses y de los años. Cada año que pasa la gripe aviar es más virulenta y llega con más intensidad, con más contagios». «Por nuestra parte, como profesionales de la ganadería, estamos implicados en maximizar las medidas de bioseguridad para garantizar al consumidor que no corre ningún riesgo con la alimentación del huevo».

Por su parte, Germán Castellano –Huevos Ecológicos La Busta–, con más de 300 gallinas, explica que «uno de los activos de la producción ecológica es que nuestras gallinas salgan al campo todos los días», pero reconoce que ante la gripe aviar no hay medida más efectiva que tenerlas encerradas. «Ni siquiera las mallas antipájaro pueden evitar que llegue una bandada de lavanderas, se posen encima, caguen y ya está. No hay nada que hacer salvo rezar, o dejarlas cerradas todo el día».