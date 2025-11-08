El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las gallinas picotean sueltas en un prado de una explotación avícola de Udías. Javier Cotera

La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria

La medida decretada por el MInisterio, efectiva a partir del lunes, es consecuencia de la proliferación de casos en toda Europa | En la región se han detectado tres aves contagiadas desde septiembre, en Castro Urdiales, Laredo y Santoña

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:40

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obligará a confinar las aves de corral en 1.200 municipios de España –31 de ellos en Cantabria–, ... dentro del paquete de medidas que deberán aplicarse para prevenir la propagación de la gripe aviar, ante el mayor riesgo de contagio por la proliferación de casos en Europa –sobre todo en aves silvestres–, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas, que aumenta la capacidad de supervivencia del virus.

