Juan Manuel Serradilla, de 76 años. DM

Exteriores asegura que asistirá al cántabro hospitalizado en Vietnam, pero no confirma si fletará un avión para traerlo de vuelta

La familia solicitaba un vuelo militar para repatriar al vecino de El Astillero, que está ingresado en un hospital de Saigón por una infección grave

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:24

Comenta

La familia de Juan Manuel Serradilla, vecino de El Astillero, de 76 años, que se encuentra ingresado en un hospital de Vietnam a la espera ... de regresar a España desde que el pasado 10 de octubre sufriera una pancreatitis aguda, aguarda la respuesta del Ministerio de Exteriores para saber si puede contar con su ayuda. «Necesitamos que nos digan algo sobre la posibilidades que existen de traerle de vuelta a España», explican fuentes familiares. «La más interesante era la posibilidad de hacerlo en un avión militar, que vuela más bajo, lo que es mejor para sus condiciones delicadas de salud, y que haría un vuelo directo, que también sería más conveniente, según confirman los médicos».

