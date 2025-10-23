Exteriores asegura que asistirá al cántabro hospitalizado en Vietnam, pero no confirma si fletará un avión para traerlo de vuelta

La familia de Juan Manuel Serradilla, vecino de El Astillero, de 76 años, que se encuentra ingresado en un hospital de Vietnam a la espera ... de regresar a España desde que el pasado 10 de octubre sufriera una pancreatitis aguda, aguarda la respuesta del Ministerio de Exteriores para saber si puede contar con su ayuda. «Necesitamos que nos digan algo sobre la posibilidades que existen de traerle de vuelta a España», explican fuentes familiares. «La más interesante era la posibilidad de hacerlo en un avión militar, que vuela más bajo, lo que es mejor para sus condiciones delicadas de salud, y que haría un vuelo directo, que también sería más conveniente, según confirman los médicos».

Pero consultado por este periódico, el Gobierno no contempla esta posibilidad. «La Embajada en Vietnam ha venido haciendo seguimiento del caso, que ha incluido el desplazamiento de personal de la Embajada para ofrecer asistencia consular al enfermo y su familia. Dicha asistencia consular continuará mientras sea necesario, al igual que el estrecho contacto con los familiares», resumen fuentes del Ministerio; pero sin hacer referencia a la posibilidad de habilitar dicho vuelo militar.

La esperanza de la familia continúa depositada en la campaña de crowdfunding que se mantiene abierta en internet y que lleva recaudados ya alrededor de 145.000 euros. Un montante que está aún lejos de los 200.000 que harían falta para fletar un avión medicalizado, pues los médicos exigen ciertas garantías que debe cumplir un transporte de estas características.

Gastos hospitalarios

Además, el seguro de viaje sólo cubría los 10 primeros días de hospitalización, que ya han pasado, con lo que el resto del gasto correrá a cuenta de la familia. «Es una situación crítica, estamos viviendo una pesadilla», confirmaban a este periódico fuentes cercanas a Juan Manuel a inicios de semana.

Precisamente este pasado miércoles el expresidente regional, Miguel Ángel Revilla, se sumó en redes al apoyo a la causa para traer de vuelta a Juan Manuel: «Hago un llamamiento para que pueda volver a casa con su perrita», reclamó Revilla en un vídeo en el que se le veía sosteniendo al caniche del vecino de El Astillero.