«Sería fácil y barato eliminar la hepatitis C» De izquierda a derecha, Paz Seco, Javier Crespo, Ana Rumayor y Eduardo Montenegro, en Valdecilla. / Roberto Ruiz Javier Crespo, jefe de Digestivo de Valdecilla, y la asociación cántabra de trasplantados de hígado creen que «es el momento de dar el paso siguiente, una vez curados todos los pacientes conocidos» ANA ROSA GARCÍA Santander Sábado, 28 julio 2018, 20:07

«Después de cuatro años de tratamiento del virus de la hepatitis C con fármacos directos, se ha conseguido curar a la inmensa mayoría de los pacientes conocidos. En Cantabria, han sido tratados todos, unos 1.200 casos». El balance lo realiza el hepatólogo Javier Crespo, uno de los primeros expertos en comprobar el milagro del Sovaldi, aquel fármaco que, a precio de oro al principio (los primeros tratamientos costaban 100.000 euros), abrió la puerta a un cambio de paradigma absoluto en el tratamiento de esta enfermedad, «una revolución única en la historia de la medicina», de la que participarían otros fármacos 'hermanos' igual de eficaces y también más económicos. Por eso, el jefe de servicio de Digestivo de Valdecilla y uno de los artífices del plan estratégico nacional, coordinado desde el Ministerio de Sanidad, para combatir este virus que «hoy en día tiene cura y te permite volver a vivir» -como celebran los pacientes-, sostiene que «ha llegado el momento de dar el siguiente paso, que es eliminar la hepatitis C. Es fácil, baratísimo y rentable».

Esa es la reivindicación que lanzan tanto los profesionales, a través de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), como el colectivo cántabro de personas con afecciones hepáticas, trasplantados y familias (Thepacan) con motivo del Día Mundial de la Hepatitis C que se conmemora cada 28 de julio. Y para conseguirlo, declara Crespo, «lo que nos queda es una acción decidida del Gobierno para buscar a las personas que no saben que están infectadas». Porque esa es una de las fortalezas de las que se vale este virus silencioso, que puede padecerse durante años sin que dé señales hasta que un día despierta y, con él, se descubre el daño ocasionado.

LOS DATOS 1.200 pacientes se han curado de la hepatitis C en Cantabria desde que llegaron las terapias milagro. 1.300 personas se calcula que quedarían por tratar, pero la mayoría ni siquiera sabe que tiene el virus.

Es la experiencia que relata Paz Seco, una mujer que, después de «toda la vida en el hospital», hace apenas cinco años supo que siempre la había acompañado la hepatitis C. «Y resulta que me contagié en 1981, a raíz de una transfusión de sangre tras operarme en la Residencia», cuenta. «Es más, por circunstancias de la vida me hicieron un trasplante hepático en 1996, pero yo seguía con el virus sin saberlo. Hasta que empecé a pensar en la posibilidad de que pudiera estar infectada, contacté con el colectivo de pacientes y me hicieron las pruebas. Fue ponerme en tratamiento y a los tres meses estaba erradicado». A partir de ahí «fue como volver a vivir. Sientes que estás libre de este virus que ha hecho tanto daño a la sociedad. Todo esto me ha dado ganas de vivir. Tenemos que dar gracias a quienes han hecho posible este milagro».

Más que agradecido hacia el equipo de profesionales de Valdecilla se muestra Eduardo Montenegro, un madrileño que trasladó su hogar a Cantabria hace seis años. «Tuve la inmensa suerte de estar viviendo aquí cuando empecé a estar mal. Si hubiera seguido en Madrid, me hubiera muerto», asegura convencido. «Fue someterme a las primeras pruebas y en un par de meses estaba tratado, y en dos semanas más, curado», aunque «después tuve la desgracia de que mi hígado estaba tan dañado, con un tumor y más lesiones pretumorales, que me tuve que someter a un trasplante en octubre». Ana Rumayor, presidenta de Thepacan, coincide en que «en Cantabria hemos sido privilegiados en el acceso a los tratamientos de la hepatitis C», un mérito que atribuye en gran parte a Crespo, «una eminencia a nivel mundial». El virus entró en su vida con el nacimiento por cesárea de su hija, hace 26 años. «Desde entonces llevaba luchando. Cuando supe que tenía hepatitis C pensé que tenía una fecha de caducidad, y te vas mentalizando mientras ves cómo te deterioras (perdí 20 kilos). Antes de llegar el sofosbuvir me había sometido a cinco tratamientos, que conseguían bajar la carga viral, pero después volvía». Así que también en su caso el trasplante de hígado fue inevitable.

Cuando llegaron las terapias revolucionarias, Ana figuraba entre los casos más graves, los primeros en recibir las pastillas que marcaron un antes y un después en la historia de la hepatitis C. «Fue rápido y la mejoría casi instantánea (en una o dos semanas ya se notaba). Hasta en la vista y en la piel, yo no me lo podía creer». Aunque celebran su suerte no pueden dejar de pensar en «los que se quedaron por el camino, aquellos para los que el tratamiento no llegó a tiempo». Eduardo, que sufrió en sus carnes los «terribles efectos secundarios del tratamiento tradicional (a base de interferon y ribavirina) -«Casi me mata», apostilla-, reconoce que su forma de contagio será un misterio para siempre: «Puede que fuera en la mili, donde nos pinchaban a uno detrás de otro, o que el foco fuera un antiguo practicante o en el dentista al que íbamos de críos. El caso es que he vivido 40 años sin saber que tenía el virus».

De ahí que desde el colectivo de pacientes, del que también es socio y tesorero, insistan en que «queremos mejorar la salud de todo aquel que no sabe que tiene este virus. Porque no notas nada hasta que tu hígado ya está muy enfermo». El jefe de Digestivo calcula que en esa situación quedan en Cantabria alrededor de 1.300 personas -entre 100.000 y 150.000 en toda España-. «Solo podremos eliminar la hepatitis C si hacemos un cribado poblacional en los sujetos que no saben que están infectados, algo que consiste en hacer una determinación de análisis de sangre una vez en la vida, que vale un euro, a toda la población de más de 30 años».

Plan diseñado

El plan, diseñado desde la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que se ha planteado al Ministerio de Sanidad (aunque por el momento no ha prosperado), incluye una segunda pata, de mayor complejidad. «Se trata de complementarlo yendo a buscar a los focos primarios, es decir, enfocar la atención hacia colectivos de muy difícil acceso, que es muy probable que estén infectados pero que no suelen ir al médico. Así que la forma de localizarlos es acercanos a ellos. En ese grupo se incluyen los drogadictos por vía parenteral, hombres que tienen sexo con hombres o que practican sexo múltiple; personas que no ingresan en prisión pero tienen penas no privativas de libertad, más aquella población psiquiátrica con patología grave». Crespo subraya que «esa búsqueda debe estar centralizada. Hace falta una decisión estatal que ponga en marcha un plan de eliminación de la hepatitis C. Es un problema de salud pública».

En este sentido, el hepatólogo recalca que «España es el que más fácil lo tiene, porque es el país que más ha tratado del mundo en función de su población. Sólo hay que querer». El coste de esta estrategia nacional se calcula en unos 800 millones de euros. Seguro del éxito de su aplicación, el equipo de Digestivo de Valdecilla ha realizado ya un estudio exhaustivo de los potenciales sujetos a tratar en Cantabria, detallando incluso a través de qué asociaciones o entidades se les puede localizar -el informe apunta a unos 115 drogadictos con infección activa- y especificando también el número de extranjeros asignados por centro de salud, otra posible fuente invisible de contagio.

De esta forma, han cifrado en 29.000 los inmigrantes residentes en la región, clasificados por nacionalidades, de los cuales «entre 240 y 300 estarían infectados». En Cantabria predomina la población rumana (5.200), cuya prevalencia de hepatitis C es tres veces mayor que en España. El resto, hasta llegar a los 1.300 que se estima pueden ser portadores, se pierden entre la población general. De toda la documentación recabada, así como de la explicación del ahorro que generaría la eliminación de la enfermedad, ha sido informada también la consejera de Sanidad, María Luisa Real, que tampoco se ha decidido a tomar cartas en el asunto, pese a que «está demostrado que el programa ahorra dinero al sistema. Aquí el coste, frente a lo que ganan los enfermos, es negativo, es algo excepcional», concluye Javier Crespo.