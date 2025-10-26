Facturas de teléfono en Marruecos y un viaje a Eurodisney: el 'caso Molleda' abre la guerra en el PSOE

El 'caso Molleda', el cierre de filas de la dirección en defensa de su secretario de Organización y las críticas de un sector del partido ... a la gestión de esta crisis han reabierto la guerra interna en el PSOE cántabro, como quedó ayer demostrado durante el comité regional. La ausencia de Pablo Zuloaga, Jorge Gutiérrez, Noelia Cobo, Joaquín Gómez y José Manuel Cruz Viadero, adelantada por El Diario Montañés, no dejó indiferente a nadie. Pero no solo fueron ellos. De los 220 miembros del máximo órgano del partido entre congresos solo asistieron 112. Es decir, el quorum para poder celebrarlo se salvó por la mínima ya que la mitad no acudió, entre ellos agrupaciones locales críticas con Pedro Casares, como la mayor parte de la Ejecutiva de Torrelavega, Laredo en bloque, Marina de Cudeyo, San Vicente de la Barquera...

Claves Noelia Cobo pasó al partido una factura de móvil de 3.000 euros durante un viaje privado a Marruecos

Cuatro diputados, entre ellos Pablo Zuloaga, no están al día del pago de sus aportaciones al partido

El líder de Juventudes criticó la ausencia de Zuloaga por estar realmente en Eurodisney

Esos cinco dirigentes y diputados más reconocibles declinaron acudir por no estar de acuerdo en que el comité se convirtiera en un acto en defensa de Agustín Molleda, quien consiguió una plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes mientras todavía era alcalde. Su no presencia ayer protagonizó buena parte de las 18 intervenciones que se produjeron a puerta cerrada, con acusaciones sobre mal uso del dinero del partido, impagos de aportaciones y malas prácticas en el grupo parlamentario.

Uno de los que tomó la voz fue el secretario general de Juventudes, Fran Cano, quien denunció que el boicot de algunos de esos dirigentes críticos al comité se debía, realmente, a que se encontraban de vacaciones fuera, no por su oposición a la gestión de la Ejecutiva. Por ejemplo, Pablo Zuloaga se marchaba de viaje familiar a Eurodisney (París) y el diputado Jorge Gutiérrez estaba pasando el fin de semana en Jaca.

Ambos viajes fueron confirmados a este periódico por ellos mismos, que, a su vez, recordaron que Molleda estuvo más de cuatro años sin acudir a un solo comité regional.

En otra de las intervenciones del comité también salió a relucir el nombre de la diputada nacional Noelia Cobo, otra de las ausentes ayer y muy crítica en redes sociales con Agustín Molleda. El propio exalcalde de Cartes le echó en cara dar lecciones de ética cuando, siendo ella secretaria de Organización del PSOE cántabro, pasó al partido una factura de móvil de 3.000 euros de un viaje privado a Marruecos, así como un billete low cost de Marrakech a Madrid.

Además, la Ejecutiva también recriminó a los diputados Ana Belén Álvarez, Eva Salmón, Pablo Zuloaga y Jorge Gutiérrez que no estén al día con sus aportaciones dinerarias al partido. Como respuesta, algunos de ellos han solicitado formalmente la relación de aportaciones de Molleda al PSOE mientras fue alcalde de Cartes.

Muy comentada fue la intervención de Rosa Inés García, quien aconsejó al secretario de Organización que estudiara la historia del PSOE y la ética de sus cargos, y recriminó a Casares que tendiera la mano a la presidenta de Cantabria para lograr acuerdos en vivienda, sanidad o educación y, al mismo tiempo, la denunciaran por injurias y calumnias en los tribunales. «Seguir dando hilo a esta cometa nos perjudica», dijo García.

Casares, por su lado, cuestionó la ética de los diputados críticos por «no ir a trabajar, no responder a los mensajes del portavoz parlamentario y no ir a los plenos».