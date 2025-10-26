El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Casares, durante su intervención de ayer en el comité regional, junto a miembros de su Ejecutiva. Roberto Ruiz

Facturas de teléfono en Marruecos y un viaje a Eurodisney: el 'caso Molleda' abre la guerra en el PSOE

Las críticas a los dirigentes y diputados del sector zuloaguista ausentes protagonizaron buena parte del comité regional socialista

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 03:00

Comenta

El 'caso Molleda', el cierre de filas de la dirección en defensa de su secretario de Organización y las críticas de un sector del partido ... a la gestión de esta crisis han reabierto la guerra interna en el PSOE cántabro, como quedó ayer demostrado durante el comité regional. La ausencia de Pablo Zuloaga, Jorge Gutiérrez, Noelia Cobo, Joaquín Gómez y José Manuel Cruz Viadero, adelantada por El Diario Montañés, no dejó indiferente a nadie. Pero no solo fueron ellos. De los 220 miembros del máximo órgano del partido entre congresos solo asistieron 112. Es decir, el quorum para poder celebrarlo se salvó por la mínima ya que la mitad no acudió, entre ellos agrupaciones locales críticas con Pedro Casares, como la mayor parte de la Ejecutiva de Torrelavega, Laredo en bloque, Marina de Cudeyo, San Vicente de la Barquera...

