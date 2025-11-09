Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam

«Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío». ... Así reza el mensaje que el portavoz de la familia, Fernando Bejar, ha publicado en la cuenta creada para conseguir fondos para repatriarle a España. Han sido dos meses de lucha contra la muerte, de intervenciones quirúrgicas, de un tratamiento agresivo, de esperanza y de mucha generosidad popular. La campaña de crowdfunding para recaudar los fondos con los que en un inicio pretendían repatriarle a España roza los175.000 euros.

Juan Manuel Serradilla, de 67 años, antiguo profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) y que desde hacía años residía en El Astillero, ingresó de urgencia el 10 de septiembre en el hospital de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh (Saigón) con una pancreatitis aguda con shock séptico. Varios miembros de la familia volaron a Saigón para sumarse a su hija Sara, que ha estado con él desde el primer día.

En las últimas 48 horas, su estado de salud se deterioró considerablemente. «Estamos muy tristes porque hemos luchado con todo lo que teníamos al alcance para que esto no ocurriera; pero ha tenido muy mala suerte», indicaba hace dos días Bejar. La infección, que había colonizado varios órganos de su cuerpo, avanzaba velozmente. Las últimas operaciones para retirarle tejido necrosado habían conducido a una ligera mejoría a inicios de semana, pero la situación se torció a partir del miércoles, hasta llegar al triste final esta madrugada.

La campaña de crowdfunding iniciada hace semanas para recaudar los fondos con los que en un inicio pretendían repatriarle a España para que continuara su recuperación en casa alcanzaba este viernes cerca de 174.442 euros. «Sara, Renate y Dori, que están en Vietnam, y todos los amigos de Juanma agradecían hace horas todo el apoyo y el calor recibido», señala el mensaje con el que han comunicado el triste fallecimiento.