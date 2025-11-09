El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Manuel Serradilla, con su perrita, en su casa de El Astillero. DM

Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam

«Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío», reza el mensaje publicado por Fernando Bejar | La campaña de crowdfunding para recaudar los fondos con los que en un inicio pretendían repatriarle a España roza los175.000 euros

Lola Gallardo

Lola Gallardo

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:31

«Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío». ... Así reza el mensaje que el portavoz de la familia, Fernando Bejar, ha publicado en la cuenta creada para conseguir fondos para repatriarle a España. Han sido dos meses de lucha contra la muerte, de intervenciones quirúrgicas, de un tratamiento agresivo, de esperanza y de mucha generosidad popular. La campaña de crowdfunding para recaudar los fondos con los que en un inicio pretendían repatriarle a España roza los175.000 euros.

