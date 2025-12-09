El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El portavoz de la Asociación JudicialFrancisco de Vitoria en Cantabria,Luis Enrique García, abandona susala de vistas. Daniel Pedriza

La falta de jueces en Cantabria obliga a señalar vistas para dentro de dos años

Los juzgados de lo Social, los más sobrecargados junto a los civiles, se han quedado sin tres de sus seis magistrados: «Tenemos un problema grave»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Durante su intervención en el Parlamento autonómico a finales de octubre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del ... Moral, ya advirtió a los grupos políticos de que la situación en algunos juzgados de la región era «insostenible» por la «desproporción entre los recursos que tenemos y la litigiosidad». «Es imposible que no crezca la pendencia (es decir, los asuntos pendientes por resolver) en estas circunstancias», justificó durante la presentación de la Memoria Judicial de 2024.

