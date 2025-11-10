La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»

Al dolor de la familia por el fallecimiento este pasado domingo del cántabro Juan Manuel Serradilla se suma ahora el «complicadísimo papeleo» burocrático para ... gestionar la posible repatriación del cuerpo desde Vietnam a España tras dos meses de sufrimiento en el hospital de Ho Chi Minh (Saigón), en el que el vecino de El Astillero ingresócon una pancreatitis aguda con shock séptico a mediados de septiembre.

«No hemos tomado la decisión. Sara -la hija de Serradilla- está buscando la mejor manera con el consulado de España en Vietnam y con Exteriores, pero como mínimo tardaríamos una semana en poder repatriar el cuerpo y no está claro porque entran en juego muchos factores. No descartamos tampoco la incineración en Vietnam para el traslado posterior, pero informaremos de cualquier novedad», explica al otro lado del teléfono Fernando Béjar, portavoz de la familia, quien agradece el trabajo del consulado en el país del sudeste asiático: «Están haciendo todo lo posible, no están apoyando muchísimo».

Lo que sí admite Béjar es que el entorno más cercano a Juan Manuel ha echado en falta una respuesta de la ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, a quien la hija de Serradilla escribió dos cartas por correo electrónico para pedir ayuda: «Ni tan siquiera le ha contestado el gabinete de comunicación, es nuestra única queja, que no hemos recibido respuesta, un contacto, una explicación, un detalle este domingo...», cuenta el portavoz de la familia.

Los próximos días estarán marcados por la burocracia, los contactos con las instituciones y las decisiones para resolver la situación de la mejor forma tras meses de incertidumbre, intervenciones quirúrgicas, tratamientos y apoyo ciudadano. La ola de solidaridad consiguió recaudar 175.000 euros a través de una campaña de crowdfunding para el viaje de regreso a España en avión medicalizado que, al final, fue descartado por los médicos ante el avance de la infección.

Entre todos esos asuntos, queda pendiente saber a cuánto asciende el gasto médico de todas las intervenciones hospitalarias: «Estamos cerrando cuentas, cuando tengamos todos los gastos lo publicaremos para que la gente sepa y, en caso de que sobre parte de lo recaudado, la idea es donarlo a una de las ONG de las que Juanma era socio», aclara Béjar, quien aprovecha la conversación para dar las gracias a todas las personas que han apoyado y se han interesado durante estos meses por Juanma. Cabe recordar que la familia ya explicó que los gastos hospitalarios rondaban los 4.000 euros diarios, ya que hacía tiempo que el seguro contratado para el viaje había alcanzado el fin de su cobertura.

Juan Manuel Serradilla, de 77 años, fue profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) y en los últimos años residía en El Astillero. La odisea en Vietnam comenzó el pasado 10 de septiembre tras ingresar de urgencia en Saigón con una pancreatitis aguda con shock séptico. La semana pasada, la infección avanzó rápido en varios órganos de su cuerpo y el estado de salud de Serradilla empeoró hasta pasar a cuidados paliativos. Finalmente Juanma murió el domingo de madrugada junto a los familiares que viajaron hasta Vietnam para acompañarlo en sus últimos momentos.