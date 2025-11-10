El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Manuel Serradilla. DM

La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»

Los allegados admiten sentirse «disgustados» tras no recibir respuesta a las cartas que Sara, la hija de Juan Manuel Serradilla, envió a la ministra de Defensa del Gobierno de España

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:22

Al dolor de la familia por el fallecimiento este pasado domingo del cántabro Juan Manuel Serradilla se suma ahora el «complicadísimo papeleo» burocrático para ... gestionar la posible repatriación del cuerpo desde Vietnam a España tras dos meses de sufrimiento en el hospital de Ho Chi Minh (Saigón), en el que el vecino de El Astillero ingresócon una pancreatitis aguda con shock séptico a mediados de septiembre.

