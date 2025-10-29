La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros

El estado de salud de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) de 67 años y residente en El Astillero, que ... permanece en la UCI de un hospital de Vietnam tras ser ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico, está mejorando: «Poco a poco, mi padre va encontrándose más estable después de la cirugía. Es un alivio enorme verle recuperarse y mantener la fuerza que tanto le caracteriza», actualiza su hija, Sara Serradilla, que se encuentra con él en Saigón.

Es ella quien ha estado gestionando las diferentes opciones para repatriar a su padre a España, pues los médicos aconsejan traerle de vuelta porque en un estado inmunodepresivo como el que encuentra, «es conveniente que no esté en contacto con un ambiente bacteriano como el de este país, porque no está acostumbrado», señalan los facultativos del hospital donde está luchando contra la infección.

Necesitan un avión medicalizado que sea capaz de suministrarle servicios de diálisis porque la última infección le causó un fallo renal del que no se ha recuperado y ayer comunicaron que ya lo han encontrado. «Después de muchos días de búsqueda e investigación, hemos encontrado por fin una empresa que podría realizar el traslado en avión ambulancia manteniendo la terapia de diálisis continua (CRRT) durante el vuelo», explica su hija.

El coste económico

Es una gran noticia, comenta Sara. El mayor escollo es el coste económico, que ascendería a 350.000 euros. Por eso ayer el horizonte del crowdfunding que permanece abierto en internet desde hace más de 20 días se amplió a ese montante, dado que además la familia está empezando a utilizar ese dinero para costear la asistencia en el hospital de Saigón.

Pese a que se ha abierto la vía a esta última posibilidad, que parece más cercana aunque el montante sumado en el crowdfunding dista mucho aún de esa cifra que requiere la contratación del avión medicalizado –a última hora de la tarde de ayer acumulaba 162.500 euros–, la familia insiste en pedir ayuda al Gobierno. «Hemos vuelto a apelar al Ministerio para que valore la posibilidad de un traslado en avión militar medicalizado, pero seguimos sin recibir respuesta», insisten en la familia. El Ministerio de Exteriores sí respondió a este periódico indicando que estaba al tanto de lo sucedido y que se mantendría en contacto con los familiares a través de la embajada, pero toda ayuda ha quedado en eso.

Ante esta situación, la familia insiste: «Recalcamos la urgencia de actuar ahora, mientras su estado se mantiene estable, porque es una ventana de oportunidad que puede cerrarse en cualquier momento».

Son muchos los conocidos y exalumnos de la Universidad de Córdoba que han contribuido a engrosar la cifra de recaudación que se está consiguiendo con el crowdfunding en la web 'gofundme.com'; pero aún no es suficiente. «Necesitamos continuar la recaudación porque tal y como está la situación, es urgente que podamos traerle, sobre todo porque cada día que pasa allí es más peligroso para él», insiste la familia, que ahora necesita mucho más dinero del planeado inicialmente.