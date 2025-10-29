El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Manuel Serradilla, en una foto de archivo. DM

La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros

Sería la opción más económica de las que permiten mantener el servicio de diálisis durante el viaje

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:41

Comenta

El estado de salud de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) de 67 años y residente en El Astillero, que ... permanece en la UCI de un hospital de Vietnam tras ser ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico, está mejorando: «Poco a poco, mi padre va encontrándose más estable después de la cirugía. Es un alivio enorme verle recuperarse y mantener la fuerza que tanto le caracteriza», actualiza su hija, Sara Serradilla, que se encuentra con él en Saigón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  5. 5

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  6. 6

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  7. 7

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  8. 8 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales
  9. 9

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  10. 10

    «La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros

La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros