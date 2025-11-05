El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, María José Sáenz de Buruaga, Alberto Núñez Feijóo, Gema Igual, María José González Revuelta y Eva Fernández Cobo. Roberto Ruiz

Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena

El presidente del Partido Popular presenta su Plan Integral de Autónomos, un «contrato» para «proteger a los trabajadores honestos y decentes»

Nacho González Ucelay

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado hoy en Santander el Plan Integral de Autónomos que su partido piensa poner en marcha ... si consigue ganar las próximas elecciones generales, un «contrato» con los cerca de 3,5 millones de trabajadores autónomos que hay en España, ha dicho el líder popular, que recoge, entre otras, medidas de carácter fiscal, como la supresión del IVA a aquellos que ganen hasta 85.000 euros anuales, y burocrática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  5. 5 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  6. 6

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  7. 7

    Prohibido pagar para formarse
  8. 8

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  9. 9 Las ruinas de La Remonta
  10. 10

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena

Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena