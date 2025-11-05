Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado hoy en Santander el Plan Integral de Autónomos que su partido piensa poner en marcha ... si consigue ganar las próximas elecciones generales, un «contrato» con los cerca de 3,5 millones de trabajadores autónomos que hay en España, ha dicho el líder popular, que recoge, entre otras, medidas de carácter fiscal, como la supresión del IVA a aquellos que ganen hasta 85.000 euros anuales, y burocrática.

Núñez Feijóo, que ya la semana pasada presentó en Barcelona el plan contra la inmigración ilegal que ha redactado su formación política, se ha acercado esta mañana hasta la capital cántabra para hacer lo propio con un documento que, en su caso, concierne a los autónomos, sector que, ha recordado, representa el 16% de la riqueza del país y al que él se ha dirigido a través de una amplia representación de empresarios a los que ha reunido en el Edificio Bisalia.

Acompañado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el resto de la cúpula del partido en Cantabria, el jefe de la oposición ha puesto sobre la mesa un decálogo de medidas que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena, la exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, facilidades para trabajar después de la edad de jubilación con el 100% de la pensión o la reducción de las cuatro declaraciones anuales a dos, y a una en el caso de los nuevos autónomos.

El documento también contempla la exención del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros, la tarifa cero hasta dos años para nuevos autónomos, la equiparación de los derechos de lactancia, la clarificación e incremento de las deducciones de gastos, no pagar cotizaciones durante un año por el primer empleado contratado y un 50% de bonificación por el segundo, y no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave.

Una batería de medidas que Núñez Feijóo ha definido como «fundamentales» para «proteger a los trabajadores honestos y decentes», Porque «no puede ser que en este país tengan más miedo a Hacienda los autónomos que los corruptos», ha dicho el presidente de los populares, que no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar su mensaje a los trabajadores autónomos. «Si esperamos a que el sanchismo salga de los juzgados para hablar de los problemas de los españoles, nunca vamos a poder hacerlo».