Félix Álvarez: «Es una tragedia social que los jóvenes se vayan de la región» El candidato a la Presidencia afirma en Cabezón de la Sal que este es «uno de los principales problemas» que tiene la región DM . Santander Sábado, 11 mayo 2019, 19:42

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, ha advertido de que el hecho de que los jóvenes se vayan de Cantabria «es una tragedia social, humana y económica».

Álvarez lo ha dicho este sábado en su visita a Cabezón de la Sal, donde ha manifestado que ese problema es «uno de los principales» que tiene actualmente la comunidad autónoma. «Dejar la tierra debe ser una opción, no una obligación», ha subrayado el candidato, en unas declaraciones recogidas por EFE, que ha reconocido que el que su hija mayor, doctora en neurociencia, tuviera que dejar España para desarrollar fuera su vida profesional «fue una de las principales razones por las que di el paso de entrar en política».

Acompañado por la candidata a la Alcaldía de Cabezón de la Sal, Esther Merino, junto a quien ha presentado a los integrantes de la lista municipal y las cuatro pedanías, Félix Álvarez ha apostado por «cambiar el modelo productivo de Cantabria», facilitando a emprendedores, pymes y autónomos su trabajo «a través de medidas tan ambiciosas, pero tan lógicas a la vez, como ampliar la tarifa plana de la cuota».

También ha abogado por que lo autónomos no paguen la cuota correspondiente a la Seguridad Social si no se alcanza el Salario Medio Profesional (SMI) o que no tengan que adelantar el IVA por facturas que aún no han cobrado.