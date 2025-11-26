La Fiscalía archiva la denuncia de IU sobre los cribados de cáncer de mama, cérvix y colon en Cantabria El Ministerio Público considera que son «meros retrasos» y ha tenido en cuenta que no había denuncias de posibles afectadas

La Fiscalía de Cantabria ha archivado la denuncia de Izquierda Unida para que se investigaran los programas de detección precoz de cáncer de mama, cérvix y colon de la Consejería de Salud, tras el atasco generado en la lectura de las pruebas desde el pasado 30 de julio. En concreto, el partido tomó la decisión a mediados de octubre tras conocerse que más de 3.900 mujeres estaban pendientes de recibir los resultados de sus mamografías.

En su momento, la Consejería de Salud señaló que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) había reordenado la actividad para dar respuesta a las mujeres pendientes de cita y que tenían un resultado dudoso en sus mamografías y destacó que todas estaban citadas al tiempo que negó que hubiera colapso.

La Fiscalía de Cantabria ha señalado a EFE que las diligencias que abrió para investigar estos programas de cribado se han archivado al considerar que son «meros retrasos» y al no haber denuncias de posibles afectadas.

Tras conocerlo, el consejero de Salud, César Pascual, en declaraciones a EFE ha expresado que las denuncias «no tenían base». «Yo estaba seguro de que no tenía ninguna viabilidad... en el sistema sanitario las cosas no son infalibles, no son blancas o negras. Nosotros estamos cumpliendo con el plan de cribado perfectamente y las mujeres de Cantabria están atendidas conforme lo que marca la estrategia. Otra cosa es que puntualmente puedan existir problemas y haya que tomar medidas, que es lo que hemos hecho», ha subrayado.

El titular de Salud ha resaltado que se trabaja para retener residentes, que se ampliará el trabajo que se hace en el hospital Sierrallana y que se va pondrá nueva unidad móvil. «No voy a dejar a ninguna mujer retrasarse», ha destacado.

También se plantea ampliar el rango de edad para la mamografía y, según ha detallado, se va a hacer, previsiblemente a partir de la siguiente vuelta del programa, antes de verano.

El rango que se va a ampliar se decidirá conforme a los recursos disponibles, ha añadido Pascual, que cree que podría estar en torno a los dos o tres años. El consejero ha agregado que para Navidad espera que se «normalice la bolsa» pendiente en mamografías.