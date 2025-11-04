El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eusebio Cortezón Castrillo. DM

La Fiscalía pide para los familiares de Eusebio Cortezón la condición de víctimas de represión

En su recurso, el fiscal señala que la ejecución en 1938 de este ebanista militante del POUM afectó a su descendencia «todo el periodo de la dictadura» y se proyectó «sobre sus hijos y nietos»

Mada Martínez
Abel Verano

Mada Martínez y Abel Verano

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

La Fiscalía ha interpuesto un recurso de apelación contra el reciente auto del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santander en el caso ... de Eusebio Cortezón Castrillo. Nacido en Santander en 1894, ebanista, padre de 7 hijos y militante del Partido Obrero de Unificación Marxista) con el que llegó a ser concejal en El Astillero, Cortezón «fue condenado a muerte y ejecutado injustamente» en 1938 –fusilado ante la tapia de Ciriego–, según recoge el auto del titular de este Juzgado. Ahora, la Fiscalía ha decidido recurrirlo parcialmente y reclamar para sus familiares la condición de víctimas de la represión.

