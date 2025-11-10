Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real

Dos nuevas firmas abren esta semana -el jueves, 13 de noviembre- en el centro comercial Valle Real, la cántabra La Quesona y Herbolario Navarro, mientras ... que una tercera, la popular cadena danesa Flying Tiger, lo hará próximamente.

Las dos cadenas de negocios se suman a la oferta comercial de la gran superficie ubicada en Camargo, tras el cierre del local de Zara Home. Es precisamente en ese espacio de 500 metros cuadrados que ocupaba el gigante Inditex donde se ubican las nuevas tiendas, una al lado de otra. Por su parte, la firma cántabra La Quesona, que ya tiene un negocio en la calle Arrabal de la capital cántabra, tendrá un estand propio e individual en el centro de la avenida, a la altura de la tienda Stradivarius. «Vimos un reportaje en el suplemento Cantabria en la Mesa de El Diario Montañés y decidimos ponernos en contacto con él y hablar de este proyecto», ha señalado la gerente de Valle Real, Marién Garmendia.

La cadena danesa Tiger, que ya tiene otro negocio en Cantabria (en la calle Calvo Sotelo de Santander), comenzó su actividad en 1995 en Copenhague y, en la actualidad, cuenta con más de 900 tiendas en 35 países de todo el mundo, de las que alrededor de 124 se ubican en España. Como Primark o Druni, otras dos firmas ubicadas en Valle Real, Flying Tiger también se dedica a dar salida a artículos lowcost. Vende objetos de papelería, tazas con mensajes ingeniosos, originales juegos de mesa, paraguas, chubasqueros, calcetines... Otro de los grandes atractivos de la marca danesa es su sección de decoración y hogar, con manteles o servilletas customizadas, menaje de cocina, manteles, cojines, velas, portafotos, guirnaldas, organizadores, láminas o pequeños muebles auxiliares a precios muy asequibles. Es conocido también su catálogo de juegos educativos y creativos para niños.

Aún no hay fecha para su apertura, porque están terminando los últimos detalles de la obra, pero lo que sí está confirmado es que será próximamente, aprovechando el tirón de la campaña de Navidad.

La marca Herbolario Navarro, que también tiene un negocio en la calle San Fernando de Santander, está dedicada a la salud y a la belleza con la venta de productos de alimentación, dietética, nutrición, cuidado facial y capilar, tés e infusiones, mieles ecológicas o velas aromáticas.

La empresa se remonta al año 1926 cuando la familia Navarro adquirió en Valencia el primer herbolario y lo convirtió en lo que hoy es la exitosa cadena de negocio, con más de 70 tiendas en España.

La Quesona

El cántabro David Fernández expande su negocio con un puesto en Valle Real para promocionar sus tartas de queso, las mismas que ya han cogido fama en el centro de Santander, donde tiene la tienda. En Valle Real están contentos con el fichaje: «Queríamos traer al centro comercial a gente joven y de Cantabria», apunta Garmendia. La Quesona ofrecerá café junto con la colaboración de un barista, tartas por encargo, individuales, para compartir... Y llega con una sorpresa para el día de su inauguración: a partir de las 17.00 horas regalarán 500 porciones de tarta de queso.

El propio hostelero reconocía en redes sociales que «estos últimos meses han sido muy intensos, hemos trabajado duro pero sin duda ha merecido la pena. Abrir en Valle Real es un sueño y un reto a la vez, el reto de llegar aún a más gente, manteniendo intactos todos los valores que nos han llevado hasta aquí. Queremos seguir esforzándonos al máximo, como muestra de agradecimiento por todo el apoyo recibido».

De aquí a final de año, según Garmendia, no hay más movimientos. De cara a 2026 hay una nueva apertura de la que aún no se puede avanzar nada. En resumidas cuentas, «estamos contentos, el centro comercial funciona muy bien».