El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Navarro Herbolario y Tiger ocuparán el espacio que ha dejado Zara Home. DM

Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real

Las dos cadenas ocuparán el espacio que dejó el gigante de Inditex Zara Home, mientras que la firma cántabra de tartas se ubicará en un puesto independiente en el paseo de la galería

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

Dos nuevas firmas abren esta semana -el jueves, 13 de noviembre- en el centro comercial Valle Real, la cántabra La Quesona y Herbolario Navarro, mientras ... que una tercera, la popular cadena danesa Flying Tiger, lo hará próximamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  3. 3

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  4. 4

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  5. 5

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo
  8. 8

    Lo que parecía y lo que fue
  9. 9

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  10. 10

    La avispa asiática se estabiliza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real

Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real