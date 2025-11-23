El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estación de Alto Campoo. Carlos Moya

El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje

El puerto de Lunada sigue cerrado al tráfico por la nieve, que también impide circular por los accesos a Llesba y al mirador del Chivo

Lola Gallardo

Lola Gallardo

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:09

El frío abandona Cantabria al menos por unos días, pero llega una borrasca que ha activado las alertas por viento y oleaje en la costa. ... En las carreteras cántabras, el puerto de Lunada (CA-643) sigue cerrado al tráfico por la nieve, que también impide circular por los accesos a Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916) en Cantabria. Y en cuestión de grados, Reinosa amaneció esta mañana con la quinta temperatura más baja de España: -4,7 grados. A medida que avancen las horas, las temperaturas irán subiendo y las precipitaciones e forma de lluvia harán acto de presencia.

