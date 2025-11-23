El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje

El frío abandona Cantabria al menos por unos días, pero llega una borrasca que ha activado las alertas por viento y oleaje en la costa. ... En las carreteras cántabras, el puerto de Lunada (CA-643) sigue cerrado al tráfico por la nieve, que también impide circular por los accesos a Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916) en Cantabria. Y en cuestión de grados, Reinosa amaneció esta mañana con la quinta temperatura más baja de España: -4,7 grados. A medida que avancen las horas, las temperaturas irán subiendo y las precipitaciones e forma de lluvia harán acto de presencia.

Este domingo permanecen activadas las alertas amarillas en la costa por oleaje y viento. Mientras, en el interior, todavía sigue el frío y la nieve. Al Puerto de Lunada, cerrado por la nieve, que también impide circular por los accesos a Llesba y al mirador del Chivo, se une la recomendación de transitar con precaución por cinco tramos de la red secundaria de carreteras de la región por la presencia de hielo y nieve. Se trata de los puertos de Salcedillo y Palombera (CA-280), en la subida a Brañavieja (CA-183), y en las carreteras entre Reinosa y Corconte (CA-171) y entre Matamorosa y Arija (CA-730).

Además, hay tres carreteras secundarias que se encuentran cortadas por la presencia de nieve en el norte de la provincia de Burgos cerca del límite con la comunidad autónoma de Cantabria, según la Dirección General de Tráfico. Los tramos afectados son la BU-570, entre los kilómetros 5 y 17, en ambos sentidos, cerca de Espinosa de los Monteros (Burgos), y también los siete primeros kilómetros de la BU-571, junto al puerto de Portillo de la Sia que permanece cerrado al tráfico. El último tramo cortado corresponde a la BU-572, en su totalidad e incluido el puerto de Lunada, otro de los pasos montañosos de acceso a Cantabria desde la provincia de Burgos.

Mínimas en Reinosa

La localidad cántabra de Reinosa ha amanecido este domingo con la quinta temperatura más baja de España, -4,7 grados centígrados registrados a las 6.50 horas. A nivel regional, la capital campurriana ha sido donde más ha bajado el mercurio de los termómetros seguida por Cabaña Verónica (en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa) y Cubillo de Ebro (Valderredible), con -2,3ºC y -0,9ºC, respectivamente. Han sido los únicos lugares cántabros con valores en negativo.

Por otra parte, Coriscao (también en Picos de Europa) ha registrado esta madrugada la mayor racha de viento en el país, 94 kilómetros por hora, así como la máxima velocidad a la que ha soplado, 65 km/h. En estas listas también figuran Castro Urdiales donde se ha dado la octava mayor racha (65 km/h) y Santander, con la octava mayor velocidad (42 km/h).

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Cantabria cielo nuboso o cubierto, sin descartar que se produzcan lluvias débiles en el oeste de Liébana, más probables al final del día. Las temperaturas registrarán un ascenso, que será localmente notable en las mínimas.