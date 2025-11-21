La Fundación Ampros celebra 60 años de historia para mirar «al futuro con ilusión»

«Hoy celebramos el compromiso, la solidaridad y la confianza que han hecho posible que nuestra organización sea lo que es, un referente en la ... inclusión y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo». Con estas palabras arrancó este viernes su intervención Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Ampros, en la celebración de los 60 años que cumple la entidad cántabra.

El evento, realizado en el patio del Parlamento de Cantabria, no solo marca seis décadas de compromiso social, sino que también celebra la significativa transformación de la entidad de asociación a Fundación -un cambio que aprobaron sus socios el pasado año-. La presidenta recordó que esta fecha tan señalada es ante todo, un «homenaje» a todas las personas. «Este aniversario va para las familias que forman parte de Ampros, a los profesionales que aportan su talento y corazón, gracias por caminar junto a nosotros, hoy miramos al pasado, pero sobre todo al futuro con ilusión».

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, como anfitriona quiso destacar el «mérito» de las familias, los equipos directivos, profesionales, particulares, empresas y entidades que «han colaborado con lealtad y solidaridad durante estos 60 años. «Es un momento de satisfacción», añadió.

Antes de que tomase la palabra la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, fue el turno de los reconocimientos desde la Fundación a instituciones y empresas que han sido importantes por su aportación en el devenir de la entidad cántabra. Entre los que se encontraban el centro penitenciario de El Dueso, la Universidad Europea del Atlántico, AgroCantabria, El Corte Inglés, Jesús María Cabezón Elías (fiscal de Discapacidad) y el propio Parlamento de Cantabria.

Aunque esa no fue la única distinción que se llevó a cabo durante la cita. La Fundación quiso rendir tributo a cuatro personas que representan a todos: Vicente Sánchez, Irene Faioes, Carmen Pérez y Ángel Gómez.

«Ha generado oportunidades»

La presidenta de Cantabria reivindicó desde el atril «la preciosa historia de compromiso, esfuerzo y esperanza» de Ampros. «Ha generado oportunidades, creado comunidad y transformado positivamente la vida de tantas personas. Todos nosotros somos testigos de la gran labor que habéis realizado», aseguró.

Sáenz de Buruaga destacó la importancia de conmemorar el «legado de quienes dieron el primer paso, el recuerdo de las personas que hicieron crecer como asociación -hasta llegar a ser Fundación- y las emociones de este momento». Asimismo, la presidenta quiso recalcar el apoyo de su Gobierno: «Trabajamos para promover la equidad social, la inclusión real y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad». Antes de que el acto siguiese con una experiencia musical titulada 'Un viaje a los años 60' y la celebración de un cóctel, Sáenz de Buruaga deseó que sigan «con la misma capacidad transformadora».