Foto de familia de autoridades, representantes de instituciones y empresas antes de comenzar el acto

Foto de familia de autoridades, representantes de instituciones y empresas antes de comenzar el acto Juanjo Santamaría

La Fundación Ampros celebra 60 años de historia para mirar «al futuro con ilusión»

El Parlamento de Cantabria acogió la celebración del acto por las seis décadas de compromiso social de la entidad cántabra

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:51

«Hoy celebramos el compromiso, la solidaridad y la confianza que han hecho posible que nuestra organización sea lo que es, un referente en la ... inclusión y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo». Con estas palabras arrancó este viernes su intervención Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Ampros, en la celebración de los 60 años que cumple la entidad cántabra.

