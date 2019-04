La Fundación Camino Lebaniego excluye a 29 de los 30 aspirantes a un empleo María Gil Los afectados señalan que la plaza se concedió a la persona que ya ejercía el cargo, técnico de comunicación, pero aún no han reclamado nada JAVIER GANGOITI Santander Jueves, 25 abril 2019, 07:19

La Fundación Camino Lebaniego, la entidad pública creada a mediados del año pasado para seguir promocionando la ruta más allá de la celebración del Año Jubilar, ha excluido a 29 de los 30 aspirantes a una plaza como técnico de comunicación en la plataforma turística. Una decisión que, a pesar de que no se ha cobrado ninguna reclamación por el momento, ha llamado mucho la atención a más de uno de los candidatos al puesto. La razón fundamental: que todos los solicitantes menos uno han quedado fuera del proceso a las primeras de cambio. Pero sobre todo, que siguen sin entender el criterio de la Administración para realizar estos descartes.

Desde la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, aseguran que se ha tomado la decisión en base a los criterios habituales establecidos por la legislación estatal y, de hecho, señala la ausencia de cualquier reclamación formal hasta la fecha. Este periódico no logró ponerse en contacto con la secretaria general del departamento, Mónica de Berrazueta Sánchez de Vega, que firma la resolución del Comité de Valoración de la plataforma, del pasado 11 de abril.

Los requisitos claves 1 Poseer el título de Licenciatura en Periodismo. 2 Cursos de Formación en Fotografía y/o diseño gráfico. 3 Experiencia demostrable en tareas semejantes de Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP). Las siglas quieren decir que sólo unas actividades de una selección concreta realizada por el Gobierno en los Presupuestos pasarán el filtro.

Es una decisión «sorprendente y llamativa», como define uno de los descartados, Roberto Alonso San Julián, de Santoña, doctor en Ciencias de la Información y con experiencia en gabinetes de prensa desde hace más de 20 años. Su experiencia a cargo de la comunicación de diferentes entidades, y la de otros candidatos que no han querido revelar su nombre, no tendría mayor importancia de no ser porque ha sido excluido por no cumplir un artículo estipulado en las bases de la selección: «Experiencia demostrable en el desempeño de tareas semejantes en Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP)». En estas siglas es donde hay que detenerse. Es una definición que recogen los Presupuestos del Gobierno de España y entre las que, desde su creación el año pasado, se encuentra la Fundación Camino Lebaniego junto a otro grupo selecto de sociedades públicas. ¿Esto qué significa? Que la institución cántabra está acotando las posibilidades de los solicitantes a unos organismos que figuran en esta lista. O dicho de otra forma, prácticamente sólo tendrá opciones para pasar la convocatoria la persona que haya ocupado ese mismo puesto.

Para acceder al puesto, se requería experiencia en «tareas semejantes en Acontecimientos de Excepcional Interés Público»

Cuando leyó estas líneas por primera vez, Alonso ya tuvo la sensación de que le iban a descartar por este punto. «Esa ambigüedad me resultó extraña desde el principio», declara el periodista, al que le hubiera gustado, «al menos, llegar a la entrevista personal». Asimismo, el santoñés y otros candidatos al cargo señalaron que la única aspirante que ha sido admitida ha sido la misma profesional que venía realizando este trabajo en la institución, una coincidencia «que no es precisamente ejemplar», como lamenta.

La convocatoria de la Fundación Camino Lebaniego era para optar a una plaza como técnico de comunicación, «con un contrato de carácter temporal, por obra o servicio determinado, y con una retribución de 32.000 euros brutos anuales, repartidos en 12 pagas mensuales y dos pagas extraordinarias», como revela la propia documentación. Sus funciones básicas pasan por la elaboración de un plan de comunicación, encargarse de la promoción, la preparación de notas de prensa, etc.