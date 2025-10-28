Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año

Cantabria amplía y endurece las medidas frente a la dermatosis nodular. Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, al ... confirmar que no habrá ferias, concursos, subastas o romerías en lo que queda de año, es decir, cualquier evento donde se concentren animales (salvo que sean de perros y gatos). «Hemos decidido dar una vuelta de tuerca a las medidas anunciadas la semana pasada, más vale prevenir que celebrar un día de fiesta», ha subrayado la titular del departamento.

En segundo lugar, Susinos ha explicado que desde este miércoles se aumentará la suspensión de la actividad del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega por un periodo de un mes, «salvo que la situación epidemiológica del país nos aconseje poco a poco que se realicen». Otra de las cuestiones que se verá afectada es la llegada de todo animal vacuno de fuera de Cantabria. Además de la desinfección y desinsectación, deberá pasar por una cuarentena de 21 días y obligará a una inmovilización del resto de animales de la explotación: «Si recibo ganado que venga de cualquier comunidad, no solamente se va a inmovilizar al ganado recién llegado, sino a todo el que se encuentre en esa explotación».

La consejera también ha comunicado la suspensión de manera general de todos los movimientos pecuarios en la región, pero con algunas excepciones. Entre las que se encuentran las movilizaciones con destino directo al matadero de la comunidad; retorno de animales en pastos comunales, tanto dentro como fuera de la región y vuelvan al origen; la trashumancia; y el destino a cebo dentro de Cantabria.

«Tenemos que tener en cuenta que estas excepciones son en aras al bienestar animal. Tenemos que protegernos, tenemos que meternos en nuestra propia burbuja. Siempre insisto por el bien de los animales y de nuestros ganaderos», ha puntualizado Susinos. «No habrá movimientos de animales entre ganaderías, no debe haberlo, es lo más aconsejable».

«Falta de empatía»

La consejera del ramo ha hecho hincapié en que esta enfermedad vírica «hay que erradicarla» y para conseguirlo hay que tomar decisiones pensadas y aplicadas en el conjunto del país: «Entendemos que el Gobierno de España tiene que guiarnos en esta respuesta, pero la respuesta del ministro Planas fue es que ya estamos suficientemente coordinados».

Susinos crítica que esa «falta de empatía» del Ministerio ante la situación de crisis con 18 focos activos en Girona, más de 2.500 vacas sacrificadas y 152.000 animales inmovilizados. «Nuestra situación de indefensión es de tal calibre que no nos queda más de medio que proteger a nuestro ganado», ha recalcado.