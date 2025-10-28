El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Así lucía la semana pasada el Ferial de Torrelavega sin su actividad habitual. Javier Cotera

Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año

La Consejería endurece y amplía las medidas frente a la dermatosis nodular y crítica la «falta de empatía» del Ministerio

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 14:03

Comenta

Cantabria amplía y endurece las medidas frente a la dermatosis nodular. Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, al ... confirmar que no habrá ferias, concursos, subastas o romerías en lo que queda de año, es decir, cualquier evento donde se concentren animales (salvo que sean de perros y gatos). «Hemos decidido dar una vuelta de tuerca a las medidas anunciadas la semana pasada, más vale prevenir que celebrar un día de fiesta», ha subrayado la titular del departamento.

