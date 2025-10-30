El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»

La alcaldesa cree que la propuesta del Gobierno central de reconocer «el primer campo de concentración del franquismo» atiende a motivaciones partidistas y considera «desleal» que se haya hecho sin consultar al Ayuntamiento, dueño de los terrenos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:57

Comenta

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, no está conforme con la decisión del Gobierno de España de iniciar los trámites para que las Caballerizas de La Magdalena ... , el espacio en el que se puso en marcha en agosto de 1937 el que se considera «el primer campo de concentración del franquismo en todo el país», se convierta en el primer Lugar de Memoria de Cantabria, una catalogación que recoge la Ley de Memoria Histórica para reconocer bienes con especial simbolismo. No está de acuerdo ni con las formas, ni con el fondo. La popular, que recuerda que el Ejecutivo central ha iniciado el procedimiento sin consultar al Ayuntamiento, propietario del inmueble, considera que este tipo de conmemoraciones «dividen a la sociedad». E insiste en que tienen un claro fin partidista.

