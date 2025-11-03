El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Manuel Serradilla, con su perrita, en su casa de El Astillero. DM

Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam

Juan Manuel Serradilla ha cumplido 77 años este pasado sábado con una «ligera mejoría de su estado de salud»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:29

El crowdfunding para recaudar fondos con los que repatriar en un avión medicalizado a Juan Manuel Serradilla, el vecino de El Astillero ingresado en un hospital de Vietnam desde el pasado 10 de septiembre ... , cuenta desde hoy con el apoyo de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que en redes sociales ha hecho un llamamiento a seguir donando para la causa. «No le conozco de nada pero estoy en contacto con gente cercana a él que me ha pedido que os pida por favor que quien pueda y quiera, ayude», solicitó. «Si nosotros estuviésemos en su lugar, también nos gustaría recibir ayuda porque el objetivo es que Juan Manuel se recupere, vuelva a su casa en El Astillero y pueda contar todo esto como una anécdota a su familia y amigos».

