Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam

El crowdfunding para recaudar fondos con los que repatriar en un avión medicalizado a Juan Manuel Serradilla, el vecino de El Astillero ingresado en un hospital de Vietnam desde el pasado 10 de septiembre ... , cuenta desde hoy con el apoyo de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que en redes sociales ha hecho un llamamiento a seguir donando para la causa. «No le conozco de nada pero estoy en contacto con gente cercana a él que me ha pedido que os pida por favor que quien pueda y quiera, ayude», solicitó. «Si nosotros estuviésemos en su lugar, también nos gustaría recibir ayuda porque el objetivo es que Juan Manuel se recupere, vuelva a su casa en El Astillero y pueda contar todo esto como una anécdota a su familia y amigos».

La alcaldesa se suma así al apoyo mostrado a Juanma por parte de varios representantes públicos. Lo hizo también hace unos días el expresidente regional, Miguel Ángel Revilla, que solicitó «que todos apoyemos en lo económico para que Juan Manuel pueda volver a casa con su perrita», defendió mientras sostenía el caniche en sus brazos. También mostró su apoyo el alcalde de la localidad de El Astillero, Javier Fernández Soberón.

Todo suma para que crezcan los apoyos al mecenazgo que suma esta mañana algo más de 170.000 euros, una cifra que dista mucho aún de los 300.000 que cuesta el avión medicalizado que le han presupuestado a la familia con servicio de diálisis. «Necesitamos que se le preste este servicio de continuo, incluido el vuelo, dado que una complicación renal que tuvo recientemente le ha dejado con ciertas secuelas», explicó Sara Serradilla, que se encuentra cuidando a su padre en Saigón y gestionando todos los trámites que requiere su situación.

La familia se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones, verbalmente y por escrito, con el Ministerio de Exteriores para fletar un avión militar que podría resolver el problema de la repatriación; pero a día de hoy aún no ha recibido respuesta.

Ligera mejoría del estado de salud

Lo que celebran en su entorno es la ligera mejoría de salud. «Ayer fue un buen día, con cierta mejoría en el estado de Juanma. Se le retiró la sedación para ver cómo está su conciencia. De momento no ha despertado, pero parece que es normal que tarde 2 o 3 días. También le sustituyeron la intubación por una traqueotomía, lo que es buena noticia», cuenta su hija. «El día de su cumpleaños, el pasado día 1, surgió una pequeña complicación», pero los médicos «van a ver si se puede evitar una nueva endoscopia, para no estresarle más, después de la operación del domingo pasado, y las intervenciones de estos días».

Entretanto, los familiares continúan mirando el contador de los fondos del mecenazgo, un montante al que han tenido que recurrir ya para hacer frente al coste hospitalario de Saigón.