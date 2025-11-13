El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una pareja pasea con su perro junto al Casino de El Sardinero, en la Plaza de Italia. Roberto Ruiz

Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año

Las dos administraciones, dueñas al 50% de la sociedad, pactan una ampliación de capital para evitar su disolución por deudas justo tras externalizar los servicios de juego y restauración

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El mantenimiento del Gran Casino de El Sardinero le costará dinero a los cántabros y santanderinos. Al menos a corto plazo. No solo a ... aquellos que no tengan suerte con las apuestas, también al conjunto de los contribuyentes. El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander han acordado llevar a cabo una ampliación de capital en la sociedad pública mixta que gestiona el emblemático edificio. Cada uno de los dos propietarios (al 50%) aportará 500.000 euros para tratar de acabar con las deudas que arrastra la entidad en los últimos años, sanear su situación contable y evitar así su disolución, algo a lo que obligan las leyes de estabilidad nacional para aquellos entes públicos que acumulan números rojos en sucesivos ejercicios.

