Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año

El mantenimiento del Gran Casino de El Sardinero le costará dinero a los cántabros y santanderinos. Al menos a corto plazo. No solo a ... aquellos que no tengan suerte con las apuestas, también al conjunto de los contribuyentes. El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander han acordado llevar a cabo una ampliación de capital en la sociedad pública mixta que gestiona el emblemático edificio. Cada uno de los dos propietarios (al 50%) aportará 500.000 euros para tratar de acabar con las deudas que arrastra la entidad en los últimos años, sanear su situación contable y evitar así su disolución, algo a lo que obligan las leyes de estabilidad nacional para aquellos entes públicos que acumulan números rojos en sucesivos ejercicios.

En total, Gobierno y Ayuntamiento aportarán un millón de euros, una cantidad que quintuplica el dinero que ingresa la sociedad anualmente con los cánones que cobra por la externalización de los servicios de juego, por un lado, y de la hostelería, por otro, y que suman cerca de 200.000 euros. Cabe recordar que hasta 2025 una parte de esas actividades sí las gestionaba directamente la sociedad pública Gran Casino de Santander, con personal propio que ahora ha quedado subrogado, no sin algunos problemas y conflictos.

Al menos esas son las cifras que manejan los grupos de la oposición en la capital porque el Consistorio no ha facilitado esa información y tampoco puede consultarse en el portal de transparencia. Se publicó la licitación, pero no el expediente completo para comprobar cómo se resolvió. En el caso del servicio de juego, se licitó con un canon anual de 130.000 euros y se adjudicó por ese importe. El de la hostelería, atendiendo al mismo estudio encargado por el Consejo de Administración de la sociedad mixta que fijó el precio, salió por 150.000 euros. Quedó desierto inicialmente y acabó adjudicándose por menos de la mitad.

600.000 euros | La empresa excede la licencia de juego, pero la sanción se paga con dinero público Otra parte de las pérdidas de la sociedad mixta tiene que ver con una multa –el Ayuntamiento de Santander habla de expediente de inspección, no sancionador, pero en la práctica las consecuencias son las mismas– de 600.000 euros que puso el Servicio de Actividades Económicas del propio Consistorio por exceder el número de mesas de juego que aparecía en la licencia. En teoría, hubo una «diferencia de criterio en la fecha de alta de esas mesas». El incumplimiento lo hizo la empresa externa que gestiona el juego, Comar, pero como los pliegos antiguos no recogían este tipo de situaciones, la ha tenido que asumir la sociedad mixta. Es decir, que la pagarán de forma indirecta el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria.

Este sistema de cánones hace que si el negocio va bien, la empresa gane dinero. Y que si va mal, asuma las pérdidas. Pero eso ha llegado con los nuevos pliegos, no con los que había hasta el año pasado. Hasta ese momento, las empresas externas tenían una ganancia mínima garantizada y era la sociedad pública Gran Casino del Sardinero la que asumía las pérdidas en caso de que vinieran mal dadas. Eso es lo que pasó durante la pandemia y desde entonces la entidad arrastra unas deudas -de hecho, ya se suscribió en el pasado un crédito ICO de otro medio millón de euros- que hicieron que el ejercicio de 2024 cerrara con un resultado de explotación negativo de 505.124 euros, según el propio Ejecutivo regional.

A ello se suman también multas acumuladas y asuntos varios. Durante la pandemia «no se pagaron unos impuestos de los que jamás he dicho nada, pero es que me obligan», explicó la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante un acalorado debate que tuvo lugar durante el pleno de octubre, en el que detalló que el medio millón de euros aportado por la ciudad procede de los remanentes. La regidora subrayó que todo ese pasivo se acumuló durante la etapa en que el Consejo de Administración estaba presidido por la persona designada por el PRC, como representante del Gobierno bipartito junto al PSOE. Y que no se han redactado antes los nuevos pliegos -en los que el riesgo los asumen los concesionarios de los servicios y no la entidad pública- por la dejadez de aquella dirección.

Debate acalorado

«Vamos a destinar un millón de euros de dinero público para mantener abierto un casino que, en la práctica, es un negocio privado de hostelería y de juego. Es profundamente incoherente que el mismo Gobierno municipal que impulsa campañas contra la ludopatía dedique recursos públicos a promover el juego», resumía durante esa misma sesión plenaria el portavoz socialista, Daniel Fernández, que se preguntaba si el dinero público debe ir a parar «a una sociedad mixta que no funciona, con un modelo fracasado, con pliegos mal diseñados que han transferido los beneficios al sector público y las deudas al privado, cuando el Consistorio afirma no tener dinero para vivienda, mercados municipales o instalaciones deportivas». El PSOE, igual que el PRC e IU, votaron en contra de esta propuesta de gasto.

Los portavoces de estas dos formaciones en esta materia, María Victoria Fernández y Keruin Martínez, respectivamente, insistieron en la poca información que ha dado el equipo de gobierno municipal para debatir este asunto. Ambos lamentaron que un desembolso tan relevante se apoye en un expediente de una sola página en el que el único argumento que se da para llevar a cabo la ampliación de capital es que se pretende realizar «una redefinición de la línea de negocio».

«Estamos pendientes de pedir y conocer más detalles de dicha operación, pero todo lo que hemos podido conocer nos genera alguna duda», reclamaba Martínez. La alcaldesa garantizó que esta aportación de un millón de euros -medio millón procedente de las arcas municipales- es única y puntual para sanear la sociedad Gran Casino del Sardinero. Igual está convencida de que «la empresa puede ser solvente, pero parte de una situación de pérdidas que hay que resolver».