El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
Santander
Martes, 28 de octubre 2025, 12:10
El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa. Así lo ha anunciado hace unos minutos el consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media.
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.