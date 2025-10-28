El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa

Álvaro Machín

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 12:10

El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa. Así lo ha anunciado hace unos minutos el consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media.

En actualización

