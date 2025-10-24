El Gobierno considera «un nuevo engaño» el retraso en la llegada de los trenes hasta 2027 La popular lamenta que el presidente de Renfe confirme las sospechas en una revista del sector y obvie las llamadas de Cantabria, que reclama explicaciones adicionales

«¿Cómo nos vamos a dar por conformes?», respondía este viernes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, al ser pregunta por el retraso en la llegada de los nuevos trenes de Cercanías hasta 2027, una revisión del calendario de un año que acaba de confirmar por primera vez el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, tras semanas de dudas y suspicacias. Eran tantas las pistas que la jefa del Ejecutivo reconoció que «nadie salvo un pobre incauto puede decir que no se lo veía venir».

Además de esta revisión de los plazos, la popular se mostró especialmente molesta por haberse enterado de esta noticia a través de los medios de los medios de comunicación. «Parece ser que al presidente de Renfe respeta más a una revista especializada –habló en una entrevista– que al Gobierno de Cantabria y los cántabros. Después de meses escurriendo el bulto y sin dar la cara, por fin canta la verdad».

«Retraso sobre retraso –porque los 21 nuevos trenes que están por llegar son los que tuvieron que rediseñarse porque no cabían por los túneles, que ya debían estar circulando– y engaño sobre engaño», resumió Buruaga. Lo que viene reclamando la presidenta a Madrid es que hable claro al respecto. Frente a esa petición, el Gobierno de Cantabria interpreta que lo que está haciendo el Ministerio es reinterpretar «lo que estaba escrito, firmado y acordado». Lo dice porque Transportes ha tratado de convencer de que el compromiso era que los trenes llegaran en 2026 no para que entraran ya en servicio, sino para comenzar su homologación, una afirmación que no encaja bien con lo que recoge la hemeroteca y la propia documentación del Ministerio.

La presidenta, que hoy coincidió en un acto con el delegado del Gobierno, Pedro Casares, le echó en cara que cuando los medios le han preguntado por el calendario de los trenes de Cercanías, este haya negado retrasos y afirmado que todo va según lo acordado. Ayer, el socialista señaló que si existen retrasos sobre el calendario previsto solo pueden ser atribuibles a la empresa. Además, subrayó que si este debate está sobre la mesa es porque el Gobierno de Sánchez licitó un contrato que el de Rajoy dejó en el cajón, pese a que la flota de trenes de tenía que haberse renovado durante el mandato del popular.

La noticia de los trenes coincide con una nueva carta que ha enviado el consejero Roberto Media al presidente de Renfe en el que pide explicaciones y una visita a la fábrica de CAF para comprobar que los trenes avanzan.