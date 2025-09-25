El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las máquinas trabajan en la variante de Sarón, una de las obras en marcha. Roberto Ruiz

El Gobierno dejó sin gastar el año pasado 135 millones, el 3,8% del dinero ingresado

Casi la mitad se destinará a amortizar deuda y el resto tiene que ver con los fondos UE que irán a los municipios y con el superávit no esperado de las empresas pública | El ejercicio cerró con una ejecución en inversiones reales del 72% respeto a lo previsto inicialmente | Gran parte del dinero se derivó a pagar nóminas y a sufragar gasto corriente

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:14

Aunque pueden darse situaciones coyunturales que sirven de excepción a la regla –sin ir más lejos, lo que ocurrió en 2020 con la inesperada llegada ... de la pandemia–, lo ideal es que las administraciones públicas no saquen de sus arcas más dinero de lo que ingresan, especialmente cuando sus niveles de deuda ya son elevados y no conviene incrementarlos. Es malo gastar de más, pero en el extremo contrario, eso no significa que necesariamente sea bueno gastar de menos, sobre todo si se hace sin que estén cubiertas las necesidades de los gobernados en materia de sanidad, educación, infraestructuras, servicios sociales... Según los datos del propio Gobierno regional, Cantabria se situó en 2024 como una de las comunidades autónomas con mayor superávit, alcanzando los 135 millones euros, el 3,8% del Presupuesto inicialmente aprobado en el Parlamento regional.

