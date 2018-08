El Gobierno destina 400.000 euros para la rehabilitación de fachadas y de grupos de viviendas Roberto Ruiz El Boletín Oficial de Cantabria publica la nueva orden de ayudas dirigidas a ayuntamientos y juntas vecinales DM . Santander Martes, 14 agosto 2018, 07:36

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda destinará 400.000 euros para ayudas a la rehabilitación, reforma, reparación, conservación, mantenimiento y mejora de las fachadas y de los espacios comunes exteriores de grupos de viviendas de titularidad privada.

Según ha publicado hoy el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), podrán beneficiarse de estas ayudas todos los ayuntamientos y juntas vecinales de la Comunidad Autónoma que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

La solicitud para acogerse a estas subvenciones deberá remitirse al consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes, a partir de mañana. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil.Requisitos principales

Tal y como se establece en la orden, podrán beneficiarse de este tipo de ayudas aquellos grupos de viviendas que formen un conjunto homogéneo, entendido como tal un conjunto de viviendas próximas entre si y de características similares, o que formen parte de un mismo núcleo urbano o barrio tradicional.

También están incluidos los grupos de viviendas que tengan más de 15 años de antigüedad y, en el caso de tener edades diferentes, todas tendrán que cumplir este requisito, y aquellos espacios comunes exteriores de titularidad privada que estén abiertos al uso público en general.

No se considerará conjunto de viviendas a la suma de varias viviendas unifamiliares inconexas o que no conformen un barrio, núcleo, corraliega, etc. aunque estén incluidas en único proyecto.

Para obtener mayor información se pueden consultar las bases en la página web boc.cantabria.es