El Gobierno destinará 2.420 millones a financiar servicios públicos en su próximo presupuesto

El Gobierno de Cantabria destinará 2.420 millones de euros a los presupuestos de salud, educación y servicios sociales en los presupuestos del año próximo. ... Así lo adelantó la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, al contestar, en el pleno del Parlamento de este lunes, una pregunta formulada por el portavoz socialista, Mario Iglesias, sobre la actual situación de los servicios públicos, en la que detalló el gasto previsto para cada uno de esos capítulos por su Gobierno en 2026.

En concreto, el proyecto de ley de presupuestos destina 1.312 millones de euros para Sanidad, que supone 247 millones más que hace tres años y un incremento del 23,5%.

Para educación, la cifra asciende a 779,7 millones, un aumento del 18% y 119 más que al término de la pasada legislatura, para atender la enseñanza pública y la concertada también. En ese total se incluyen los 16 millones para la subida salarial de los docentes. El gasto previsto en servicios sociales será de 328,7 millones, lo que supone un crecimiento de más del 18%.

Esos 2.420 millones que se invertirán en estas tres áreas, superan en 417 millones la cantidad consignada para estas tres consejerías en 2023, en las últimas cuentas públicas aprobadas por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

«Empiezo a tener esa triste sensación de que piensan ustedes que cuanto peor le vaya a la Sanidad, la educación, la atención a la dependencia, mejor les va a ir a todos ustedes, pero tengo que decir que se equivocan, y mucho: los servicios públicos son una prioridad de este Gobierno, lo que reflejan los datos» aseveró Buruaga.