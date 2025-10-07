El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Diputados de la bancada del PP conversan antes del inicio de la sesión plenaria del Parlamento. Roberto Ruiz

El Gobierno destinará 2.420 millones a financiar servicios públicos en su próximo presupuesto

El gasto previsto en Sanidad, educación y servicios sociales supera en 417 millones al realizado por el anterior Ejecutivo en sus últimas cuentas públicas

José Ahumada

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:13

Comenta

El Gobierno de Cantabria destinará 2.420 millones de euros a los presupuestos de salud, educación y servicios sociales en los presupuestos del año próximo. ... Así lo adelantó la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, al contestar, en el pleno del Parlamento de este lunes, una pregunta formulada por el portavoz socialista, Mario Iglesias, sobre la actual situación de los servicios públicos, en la que detalló el gasto previsto para cada uno de esos capítulos por su Gobierno en 2026.

