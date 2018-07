El Gobierno prohíbe el pastoreo en 2.650 hectáreas de monte quemado Incendio en abril de este año en Vega de Pas. Ganadería aplica esta medida sólo en las superficies más expuestas. La mayor parte se concentra en Liébana, Rionansa, Tudanca y Lamasón DANIEL MARTÍNEZ/ PEDRO FOMPEROSA SANTANDER Domingo, 29 julio 2018, 08:19

La pasada semana, el Gobierno autonómico publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) un conjunto de resoluciones para acotar al pastoreo un total de 21 montes de la comunidad autónoma afectadas por el fuego entre finales de 2016 y la primera mitad de 2017. Entre todos sumaban una superficie de 686 hectáreas, que sumadas a las de años anteriores dejan la cifra total en alrededor de 2.600 hectáreas -equivalen aproximadamente a los mismos campos de fútbol-. En la práctica, la medida supone que ninguna cabeza de ganado puede entrar a pastar a este espacio. No es un capricho de la Consejería, sino que busca garantizar la regeneración del terreno.

Aunque la medida está prevista en la normativa nacional, en concreto en la Ley de Montes del Estado de 2003, es en los últimos tiempos, con la puesta en marcha en la región del Plan de Incendios Forestales, cuando se ha generalizado su aplicación. «No es una medida punitiva porque no pretende castigar a nadie, sólo regenerar el terreno», apunta el director general de Medio Natural, Antonio Lucio. El número dos de Ganadería recuerda que el Estado obliga a las comunidades autónomas a la «retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios» y también a evitar que se realicen actividades «incompatibles con su regeneración», como es el caso del pastoreo.

Lucio puntualiza que el proceso de prohibir el pastoreo en un monte quemado no es automático. Es decir, que no todos los que arden se acotan, sino que se tienen en cuenta una serie de factores y los riesgos de no hacer nada. De hecho, en los últimos dos años sólo se han tomado medidas de este tipo en el 5% de la superficie afectada por los incendios, una proporción «mínima». Sólo aquellos suelos que son más vulnerables. Normalmente, no afecta a todo el monte, sino a sus partes más sensibles. El procedimiento desde que se inicia el estudio del caso hasta que se publica la resolución suele tardar unos doce meses. Además, los propietarios o aquellos ganaderos que lo utilizan puedan presentar alegaciones, que se analizan de forma individual.

Entonces, ¿de qué depende que un monte calcinado se acote o no? «Es una valoración técnica que se hace con criterios técnicos», responde el director general de Medio Natural. En concreto, se tiene en cuenta el estado de la cubierta vegetal que se ha quemado, los tipos de suelo, la pendiente, la recurrencia del incendio en la zona o con los procesos erosivos que puedan existir.

Lista por municipios

Por municipios, los que tienen un mayor número de montes acotados son Rionansa, Tudanca, además de los de la comarca lebaniega y Lamasón. De hecho, son los únicos que se han visto afectados por las resoluciones que acaban de ser aprobadas por el Ejecutivo cántabro. En algunos casos, el fuego afectó a una misma zona en dos ocasiones. Ocurrió por ejemplo en el monte Torney del pueblo de Bedoya (Cillorigo de Liébana), que fue pasto de las llamas el 1 de febrero y el 1 de abril de 2017. Casi en las mismas fechas ardió el monte de Obeso, en Rionansa.

Además, en ejercicios anteriores, también se acotaron montes de Cieza, Puente Viesgo, Polaciones, Pesaguero, Peñarrubia, Los Tojos, Tresviso, Cabuérniga o Santiurde de Toranzo, entre otros ayuntamientos. Un año, dos, tres, cuatro o hasta cinco años. Varía en función del tipo de vegetación dañada. Los periodos más altos corresponden con masa arbolada, cuando es matorral se queda en 36 meses y en otros casos puede incluso ser inferior. «Estos plazos se pueden adelantar. Si cuando se hace un seguimiento de la zona se comprueba que el proceso de recuperación ha terminado, se levanta el acotado», detalla Lucio. Esta misma semana, la Consejería de Ganadería ha aprobado algunos de estos levantamientos. Por eso, y porque en ocasiones hay solapamientos -un mismo terreno arde dos veces- la cifra de 2.650 hectáreas afectadas por la medida es aproximada.

De lo que están seguros en el Gobierno de Cantabria es que estas medidas son muy efectivas para lograr el objetivo de recuperar el terreno y los perjuicios que pueden provocar son inferiores al beneficio para el medio ambiente. «Hay algunos ganaderos que no están de acuerdo, pero les explicamos que esto no es un castigo, es una medida de restauración», apuntan desde Medio Rural. Su máximo responsable subraya que la prueba es que tan pronto como se puede se anula la prohibición. «No hay interés en mantenerlo más allá de lo necesario», concluye.