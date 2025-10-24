La gran fiesta de los ingenieros industriales

Los nuevos desafíos que entraña la inteligencia artificial, la necesaria reindustrialización del país para caminar hacia una nueva economía digital y la revolución que ha ... de afrontar la educación universitaria de los nuevos profesionales del sector fueron ayer los temas protagonistas de la décima ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial, que anualmente conmemoran los colegios profesionales de toda España y que en esta ocasión se celebró en Santander. El Palacio de La Magdalena fue el escenario donde Óscar García Suárez, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, recibió el gran premio de la noche, concedido al ingeniero industrial del año.

Los premiados Óscar García Suárez Ingeniero industrial del año 2025.

José Antonio Garrido Trayectoria profesional 2025.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad valenciana Proyecto solidario 2025.

Grupo Avintia (Ávita Factory) Proyecto de ingeniería 2025.

CAF Ha sido distinguida como empresa innovadora 2025.

HP Nombrada empresa innovadora 2025.

Escuelas de Ingeniería Industrial Se trata de una mención especial que en esta gala se ha concedido a todos los centros que imparten estas enseñanzas universitarias en todo el país por su 175 aniversario formando «a los profesionales que transforman España cada día».

«Como rector veo que es una profesión con mucha versatilidad que permite a los profesionales alcanzar puestos de mucha responsabilidad en distintos sectores y en todo el mundo, y debemos seguir trabajando sobre todo en educación para que eso continúe siendo así», expresó el académico, que se mostró «muy agradecido» por la distinción y deseó también «contar con un tejido industrial potente en toda España. Una industria que apueste por la innovación y que se apoye en la universidad para lograrlo», enfatizó.

La entrega de estos premios nacionales con Santander como telón de fondo coincide con un año en que estos profesionales celebran el 75 aniversario de la creación de estos colegios profesionales y los 175 años de la puesta en marcha de los estudios. «Necesitamos avanzar hacia la reindustrialización verde que nos posibilite lograr la transición hacia la economía digital», expresó César Franco, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, que lideró el acto junto a Fernando Rodríguez Puertas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria y a Eduardo Arasti, consejero de Industria. «Somos una región que apuesta por la industrialización y, en ese contexto, los ingenieros son absolutamente insustituibles», sentenció el consejero en un acto en el que se premió también al académico José Antonio Garrido, por su trayectoria profesional; al Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia; al grupo Avintia; a la empresa CAF, dedicada a la construcciones de ferrocarriles, y a HP. También hubo una mención especial para las Escuelas de Ingeniería de toda España.

Ampliar Óscar García Suárez, ayer, en el Palacio de La Magdalena.

Al acto, que estuvo precedido por una reunión de los decanos en la sede del Banco Santander, asistieron también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; Gema Igual, alcaldesa de Santander; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, César Franco; Fernando Rodríguez Puertas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria; César Díaz, presidente del Puerto, y numerosos representantes de diferentes universidades, colegios y empresas de ámbito nacional.