El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, César Franco, Ángel Ortiz, Sergio Retamero, José Antonio Garrido, Inés Bermejo, Óscar García, Nieves Romero, Ángel Ortiz y Violeta Frías. Roberto Ruiz

La gran fiesta de los ingenieros industriales

Óscar García Suárez, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, fue distinguido como mejor profesional del año en un acto celebrado en La Magdalena donde se habló del futuro del sector

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los nuevos desafíos que entraña la inteligencia artificial, la necesaria reindustrialización del país para caminar hacia una nueva economía digital y la revolución que ha ... de afrontar la educación universitaria de los nuevos profesionales del sector fueron ayer los temas protagonistas de la décima ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial, que anualmente conmemoran los colegios profesionales de toda España y que en esta ocasión se celebró en Santander. El Palacio de La Magdalena fue el escenario donde Óscar García Suárez, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, recibió el gran premio de la noche, concedido al ingeniero industrial del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La gran fiesta de los ingenieros industriales

La gran fiesta de los ingenieros industriales