La Gran Recogida del Banco de Alimentos se celebra el viernes y sábado con la meta de alcanzar los 100.000 kilos de comida

El Banco de Alimentos celebrará el viernes y sábado su tradicional campaña anual de la Gran Recogida, una actividad que cuenta con la coordinación de ... los 54 centros asociados a Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos). En el caso de Cantabria, su presidenta, Gema Díaz, tiene claro cuál es el objetivo para este año. La meta es alcanzar los 100.000 kilos de comida y llegar a recaudar 100.000 euros. En esta ocasión, la organización regional pretende dar un salto respecto al 2024, cuando recaudaron 85.000 kilos y 85.000 euros.

Para cumplir con lo planteado, en la campaña colaborarán 200 supermercados cántabros distribuidos por toda la comunidad, en los que habrá más de 700 voluntarios que prestarán su ayuda durante todo el horario de apertura de estos establecimientos. Ataviados con el peto azul del Banco de Alimentos, el personal en los puntos de recogida habilitados también realizará labores de difusión e información del proyecto, así como de organización de los alimentos recogidos.

En ese sentido, Díaz destacó la «importantísima y fundamental» de los voluntarios, ya que la organización solo cuenta con tres personas contratadas. Al hilo, la presidenta del Banco de Alimentos en Cantabria señaló otro objetivo de la entidad, pero ya a nivel interno, y apunta que su intención es alcanzar el millar de voluntarios para las próximas campañas anuales.

«En la actual ya vamos cerca de 800 y esperamos que se sumen más voluntarios, porque en la última semana siempre hay un empujón y la gente se anima mucho», apuntó la responsable de la organización en la región, que definió la campaña con una sola palabra: «imprescindible». «Este fin de semana es muy importante para nosotros, y lo digo en serio, porque lo que recogemos o recaudamos nos da un respiro para afrontar los próximos meses», afirmó a El Diario Montañés.

Según continuó la presidenta del Banco de Alimentos en Cantabria, la Gran Recogida es la iniciativa «más fuerte -por el impacto social y económico- y la más importante, además de en la que más tiempo echamos». La responsable también recordó que la entidad impulsa otra actividad similar en el mes de junio, que se denomina Operación Primavera, que va en línea con la del fin de semana. Aunque, eso sí, tal y como remarcó Díaz, «la más importante» es la que tendrá lugar el viernes y sábado.

Beneficiarios de la campaña

Con los objetivos marcados para este año -100.00 kilos de comida y 100.000 euros- la organización estima que se pueden atender las necesidades de 9.000 usuarios durante, aproximadamente, cuatro meses. Según Díaz, la campaña tiene dos finalidades: abastecer las estanterías del Banco de Alimentos y obtener aportaciones económicas.

Los beneficiarios son todo tipo de familias, desde monoparentales, con varios niños o matrimonios de personas mayores, y tanto de España como de fuera del país. Aparte de la donación física de alimentos en los más de 200 supermercados cántabros habilitados para la campaña, también se puede donar dinero en la página web del Banco de Alimentos o enviar un Bizum al 00396. Igualmente, para ayudar a recaudar el mayor dinero posible algunos supermercados ofrecen la posibilidad de realizar un donativo en las propias cajas de pago.