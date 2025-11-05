El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los voluntarios organizan los productos recibidos en un supermercado durante la Gran Recogida organizada por el Banco de Alimentos de Cantabria. Daniel Pedriza

La Gran Recogida del Banco de Alimentos se celebra el viernes y sábado con la meta de alcanzar los 100.000 kilos de comida

La campaña, en la que también se pretende recaudar 100.00 euros, contará con 700 voluntarios que se distribuirán por 200 supermercados cántabros que servirán de punto de entrega

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:29

El Banco de Alimentos celebrará el viernes y sábado su tradicional campaña anual de la Gran Recogida, una actividad que cuenta con la coordinación de ... los 54 centros asociados a Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos). En el caso de Cantabria, su presidenta, Gema Díaz, tiene claro cuál es el objetivo para este año. La meta es alcanzar los 100.000 kilos de comida y llegar a recaudar 100.000 euros. En esta ocasión, la organización regional pretende dar un salto respecto al 2024, cuando recaudaron 85.000 kilos y 85.000 euros.

